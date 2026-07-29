Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken gözler karşılaşmanın sonucuna çevrildi. Taraftarlar "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yle berabere kalırsa ne olur, yenerse veya yenilirse ne oluyor?" sorusuna yanıt ararken, mücadeleden çıkacak sonucun resmi puan tablosuna etki etmeyeceği, ancak takımın hazırlık süreci ve teknik ekibin analizleri açısından önemli bir gösterge olacağı değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE'YLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin hangi sonuçlarla tur atlayacağını araştırıyor. İlk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanşa avantajlı çıkarken "Fenerbahçe Gornik Zabrze'yle berabere kalırsa ne olur, Fenerbahçe yenerse, yenilirse ne oluyor?" sorusu da arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlk karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında elde edeceği birçok skorla adını bir üst tura yazdırabilecek. Sarı-lacivertli ekip, galibiyet ve beraberliğin yanı sıra belirli mağlubiyet senaryolarında da tur umutlarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE YENERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin rövanş maçını kazanması halinde toplam skorda üstünlüğünü artırarak doğrudan bir üst tura yükselmesi kesinleşecek. Sarı-lacivertliler, tek farklı ya da farklı galibiyet alması halinde turu rahat şekilde geçen taraf olacak.

FENERBAHÇE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

İlk maçta elde ettiği 1-0'lık avantaj sayesinde Fenerbahçe'nin rövanş karşılaşmasından beraberlikle ayrılması da tur için yeterli olacak. Her türlü beraberlik sonucunda toplam skorda üstün kalan sarı-lacivertli ekip bir üst tura yükselecek.

FENERBAHÇE TEK FARKLA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin rövanş maçını tek farklı skorla kaybetmesi halinde toplam skor eşitlenecek. Bu durumda karşılaşma uzatma dakikalarına gidecek. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE İKİ VEYA DAHA FAZLA FARKLA YENİLİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında iki veya daha fazla farklı skorla mağlup olması halinde toplam skorda geriye düşeceği için turnuvaya veda edecek. Bu senaryoda tur atlayan taraf Gornik Zabrze olacak.

FENERBAHÇE HANGİ SONUÇLARLA TUR ATIYOR?

İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta alacağı her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda tur atlıyor. Tek farklı mağlubiyette mücadele uzatmalara taşınırken, iki veya daha fazla farklı mağlubiyette ise sarı-lacivertli ekip eleniyor. Bu nedenle Fenerbahçe, rövanş maçına önemli bir skor avantajıyla çıkacak.