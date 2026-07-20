Hazırlık maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de gözler teknik ekibin tercih edeceği kadroya çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Gornik Zabrze muhtemel 11'leri ve maç kadrosu ile ilgili detayları araştırırken, mücadelede forma giymesi beklenen isimler de netleşmeye başladı. İşte karşılaşma öncesinde öne çıkan muhtemel ilk 11'ler ve kadro bilgileri.

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin performansını yakından takip eden futbolseverler, "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, saat kaçta?" ve "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı nerede oynanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maçla ilgili merak edilen detaylar.

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak mücadele TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TV100'ün dijital yayın platformları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde yeni sezon öncesindeki son durumunu ortaya koymaya çalışacak.

TV100 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TV100'e şu platformlardan ulaşabilir:

• Digiturk: Kanal 37

• D-Smart: Kanal 37

• Kablo TV: Kanal 37

• Tivibu: Kanal 47

• Turkcell TV+: Kanal 37

• Vodafone TV: Kanal 36

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER YENİ SEZON HAZIRLIKLARINDA

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında hem fiziksel durumunu test etmeyi hem de teknik ekibin üzerinde çalıştığı oyun planını sahaya yansıtmayı hedefliyor. Taraftarlar ise yeni transferlerin performansı ve teknik direktörün tercih edeceği kadroyu yakından takip edecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

Mert Günok, Levent Mercan, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.