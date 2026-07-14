"Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı ne zaman oynanacak?" sorusu, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme takviminin netleşmesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Avrupa kupalarında gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik eşleşmenin tarihine ilişkin ayrıntılar futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda sahne alacak Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki yeni sezon yolculuğunu yakından takip eden futbolseverler, maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kanal ve stadyum bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçına dair tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, 21 Temmuz 2026 Salı günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa kupalarındaki kritik mücadele 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefleyecek.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Gornik Zabrze mücadelesi, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak TV100'e farklı platformlar üzerinden erişilebiliyor. Kanal; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallarda yer alıyor. Ayrıca TV100, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE GORNIK ZABRZE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turundaki mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle Avrupa serüvenine galibiyetle başlamayı amaçlıyor.