Hapis cezasıyla aranan suçlular tatilde yakalandı: Biri havuzda, diğeri yazlıkta gözaltına alındı

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 36 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yazlıkta, hırsızlıktan 42 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli iş üstünde, 7 yılla aranan bir diğer hükümlü ise havuzda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında dolandırıcılık suçundan hakkında 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. saklandığı lüks bir yazlık sitede gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ise bir eczanede hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Yağma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y. de saklandığı kırsal alandaki kır evinin havuzunda yakalanarak emniyete götürüldü.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi suçlardan hüküm giyen şahıslar emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı