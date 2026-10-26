Fenerbahçe Galatasaray’ı ne zaman 6-0 yendi, golleri kim attı, 6-0’lık maç ne zaman, nerede oynandı?

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Fenerbahçe, Galatasaray’ı 6 Kasım 2002’de Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 6-0 yendi. 2002-2003 sezonunun 6. hafta erteleme maçında alınan bu galibiyet, iki takım arasında oynanan lig maçlarındaki en farklı skor olarak tarihe geçti. İşte derbi tarihine damga vuran 6-0’lık maça dair tüm ayrıntılar.

FENERBAHÇE GALATASARAY’I NE ZAMAN 6-0 YENDİ?

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 6 Kasım 2002 Çarşamba günü 6-0 mağlup etti. Karşılaşma, 2002-2003 sezonunun 6. haftasından ertelenen maç olarak oynandı.

6-0’LIK MAÇ NEREDE OYNANDI?

Tarihi karşılaşma, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarını oynadığı Kadıköy’deki Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynandı. Taraftarının büyük desteğini arkasına alan Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı kurdu ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6-0’LIK MAÇTA GOLLERİ KİM ATTI?

Fenerbahçe’nin gollerini Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Serhat Akın (2), Ceyhun Eriş ve Ümit Özat kaydetti. Skoru Tuncay Şanlı açarken, Serhat Akın iki golle maçın en skorer ismi oldu. İkinci yarıda oyuna giren Ceyhun Eriş de gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin o dönemki yardımcı antrenörü Engin Fırat, daha sonra yaptığı açıklamada takımın maçın bir bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen bek pozisyonunda görev yapan Ümit Özat’ın bile gol attığını hatırlatmıştı.

6-0’LIK MAÇIN KADROLARI

Fenerbahçe maça Rüştü, Fatih, Ümit Özat, Ogün, Stevic, Yusuf, Johnson, Tuncay, Ortega, Serhat ve Washington’dan oluşan 11’le başladı. Galatasaray ise Mondragon, Ümit Davala, Emre, Bülent, Hakan, Batista, Ayhan, Ergün, Hasan, Christian ve Pinto ile sahaya çıktı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Werner Lorant’tı.

“YARIM DÜZİNE GOL”

Maçın ardından spikerin “Fenerbahçe’den Galatasaray ağlarına yarım düzine gol” sözleri de derbi tarihinin unutulmaz anları arasına girdi. 6-0’lık skor, Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında elde ettiği en farklı skorlu galibiyet olarak kayıtlara geçti.

SEZON SONUNDA NE OLDU?

Tarihi galibiyete rağmen Fenerbahçe, 2002-2003 sezonunu 51 puanla 6. sırada tamamladı. Beşiktaş 85 puanla şampiyon olurken, Galatasaray 77 puanla ligi ikinci sırada bitirdi. Maçta forma giyen Ümit Özat, yıllar sonra yaptığı açıklamada o sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi’ne gidemediklerini hatırlatarak bu galibiyetin şampiyonluk kadar önemli olmadığını dile getirmişti.

DERBİDE YENİ SAYFA

Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da RAMS Park’ta 407. kez karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek, karşılaşma beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.