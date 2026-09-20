Fenerbahçe Eyüpspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı anlatım

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İsmail Kartal liderliğinde çıkışını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’de fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk devresinde adeta şov yaptı.

FENERBAHÇE EYÜPSPOR KAÇ KAÇ?

Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ev sahibi ekibe devreye girilmeden farklı üstünlüğü getiren golleri Greenwood (pen.), Vedat Muriqi (2), Guendouzi ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

KADROLAR

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Raux Yao, Boutobba, Michalak, Abdullahi.

Fenerbahçe Eyüpspor maçı canlı anlatım

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 5 - 0 Eyüpspor

45' GOOOOOLL! İrfan Can sahhnede! Orta sahada Ake’nin kazandığı top Muriqi ve Greenwood üzerinden İrfan Can Kahveci ile buluştu. İrfan Can'ın ceza alanı dışından düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

45' İlk devrenin sonuna en az 2 dakika eklendi.

44' Sarı-lacivertliler oyunun temposunu tamamen kendi lehine çevirmiş durumda. Top kayıplarını minimuma indiren ev sahibi ekip rahat bir futbol sergiliyor.

42' Eyüpspor'da Talha'nın doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta Ederson hata yapmadı.

40' Guendouzi'nin David Costa'ya yaptığı hareket sonrası konuk ekip tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandı.

38' GOOOOOLL! Guendouzi harika bitirdi! İrfan Can, Greenwood ve Guendouzi arasındaki organize paslaşmada top son olarak Fransız orta sahanın önünde kaldı. Guendouzi'nin gelişine yaptığı şık vuruş farkı 4'e çıkardı: 4-0.

37' Eyüpspor tehlikeli geldi. Abdullahi'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta Ederson iki hamlede topun sahibi oldu.

35' Giordano’nun ortasını Ake kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topa Abdullahi’nin gelişine yaptığı vole vuruşu üstten auta gitti.

33' Sağ kanattan gelişen Eyüpspor atağında savunmaya yardıma gelen Archie Brown kritik bir müdahaleyle topu kornere yolladı.

31' İrfan Can'ın savunma arkasına derinlemesine pasında Kerem Aktürkoğlu topa yetişemedi, kaleci Moldovan kontrolü sağladı.

29' Soldan bindiren Archie Brown'ın adrese teslim ortasında kaleci Moldovan topu rahatlıkla kucakladı.

26' BÜYÜK FIRSAT KAÇTI! Eyüpspor hücumunda Abdullahi bir anda Ederson ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı kaleci mutlak bir golü muazzam bir refleksle önledi.

25' İrfan Can Kahveci ikili mücadelede orta alanda yerde kaldı ancak hakem oyunu sürdürdü. Eyüpspor Giordano ile hücuma çıkıyor.

23' Eyüpspor'un santrasıyla oyun yeniden hareketlendi. Kadıköy'de ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

21' GOOOOOLL! Muriqi duble yaptı! Greenwood'un çalımlarla ceza sahasına girip attığı şutta kaleciden dönen topu takip eden Vedat Muriqi, boş kaleye topu filelere gönderdi: 3-0.

20' Brown'ın kullandığı uzun taç atışında ceza sahasında seken top Kerem'in önünde kaldı. Kerem'in sol ayakla yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

19' Tribünlerin de desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler rakip yarı alanda baskısını sürdürüyor.

18' Kerem’in aradan savunma arkasına sarkıtmaya çalıştığı pasta Archie Brown topa yetişemedi.

17' Fenerbahçe, Ekim 2017'deki Yeni Malatyaspor mücadelesinden bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk 6 dakikasında 2 farklı üstünlüğü yakaladığı ilk karşılaşmayı oynuyor.

16' Sağ kanattan bindiren Semedo'nun Muriqi'ye aktarmak istediği pası Eyüpspor defansı son anda kornere çeldi.

14' Ev sahibi ekip ön alandaki yoğun presiyle Eyüpspor’un geriden rahat çıkmasına izin vermiyor.

12' Boutobba'nın ceza sahası dışından şansını denediği zayıf şut Ederson'da kaldı.

11' Maça fırtına gibi giren Fenerbahçe, oyunun kontrolünü tamamen elinde tutuyor.

8' GOOOOOLL! Muriqi farkı ikiye çıkardı! İrfan Can'ın pasında savunma arkasına kaçan Kerem, altıpas üzerindeki Vedat Muriqi'yi gördü. Kosovalı forvet tek dokunuşla fileleri havalandırdı: 2-0.

5' GOOOOOLL! Greenwood hata yapmadı! Beyaz noktanın başına geçen Greenwood, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

3' PENALTI! VAR incelemesini tamamlayan hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

2' Pozisyonu tekrar izlemesi için Kadir Sağlam VAR ekranına davet edildi.

1' Mücadelenin henüz 30. saniyesinde Vedat Muriqi ceza sahası içinde aldığı darbeyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı bekliyor.

1' Maçın ilk düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı.