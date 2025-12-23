Fenerbahçe Beşiktaş tek maç mı, rövanşı var mı?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda ilk hafta mücadelesinde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş, ezeli rekabette bir kez daha kozlarını paylaşacak. Bu önemli karşılaşma öncesinde, maçın tek maç mı yoksa çift maçlı eleme sistemiyle mi oynanacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÖNDE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Türkiye Kupası'nda oynanan eşleşmelerde siyah-beyazlıların belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. İki ezeli rakip, kupada bugüne kadar 14 kez tur mücadelesi verirken, Beşiktaş bu eşleşmelerin 9'unda adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fenerbahçe ise 5 kez rakibini eleyen taraf oldu.

Bu 14 eşleşme kapsamında iki takım; üç final, beş yarı final, dört çeyrek final, bir dördüncü tur ve bir de son 16 turu maçında karşı karşıya geldi. Genel tabloya bakıldığında, kupadaki eşleşmeler Beşiktaş lehine sonuçlandı.

KUPADA 22 RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası tarihinde şimdiye kadar 22 maçta kozlarını paylaştı. Bu karşılaşmaların 11'ini Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe 2'si hükmen olmak üzere toplam 5 galibiyet elde etti. Altı mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Gol sayılarına bakıldığında Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Fenerbahçe hükmen sonuçlar dahil olmak üzere 26 gol kaydetti.

FENERBAHÇE DERBİYE 9 EKSİKLE ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısına önemli eksiklerle çıkacak. Cezalı olan Fred'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ve Jhon Duran kadroda yer almayacak. Ayrıca Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU İÇİN İLK DERBİ

Fenerbahçe'de dört oyuncu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Beşiktaş'a karşı ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacak. Kaleci Tarık Çetin ile birlikte Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartuğ Elmaz, şans bulmaları durumunda kariyerlerindeki ilk Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini oynayacak.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak olan Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşması tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Bu müsabakanın rövanşı bulunmuyor.

FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Stadyumu'nda oynanacak.