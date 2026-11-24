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Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, bugün mü yarın mı sorusunun yanıtı yarın. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç saha maçlarını ülkesi dışında oynayan Shakhtar Donetsk, sarı lacivertlileri Londra'daki Stamford Bridge'de konuk edecek. Kritik mücadele TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı bugün değil, yarın oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk günü olan bugün Türk temsilcilerinden Galatasaray sahne alacak ve RAMS Park'ta Aston Villa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise çarşamba akşamı Shakhtar Donetsk karşısında mücadele edecek.

FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk deplasmanı TRT 1'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Maçı dijital platformlardan izlemek isteyenler için TRT 1'in kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23

D Smart: 26

Tivibu: 22

Kablo TV: 22

Turkcell TV+: 21

Fil Box: 20

Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden TRT 1 canlı yayınına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de oynanacak. Chelsea'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kendi ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk'in bu maçı için tercih edildi. Maçta Shakhtar Donetsk ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.

KENARDA EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN

Maçın en dikkat çekici yönlerinden biri teknik direktörler olacak. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'a rakip olacak. Futbolculuk dönemlerinde A Milli Takım'da uzun yıllar aynı formayı giyen iki isim, bu kez Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 5 puan topladı. Sarı lacivertliler, son maçında Liverpool'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçları şöyle:

Fenerbahçe 1-1 Roma

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prag

Fenerbahçe 3-2 Liverpool

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ DURUMU

Shakhtar Donetsk ise ilk 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Ukrayna ekibi son iki maçında Inter ve Sporting karşısında 1-0'lık skorlarla kaybetti. Shakhtar Donetsk'in sonuçları şöyle:

PSV 1-1 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting