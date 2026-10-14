Fenerbahçe Aston Villa maçı hakemi kim, Fenerbahçe Aston Villa maçını kim yönetiyor, Fenerbahçe Aston Villa VAR hakemi kim?

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin zorlu İngiltere deplasmanında görev alacak hakemler açıklandı. UEFA, Aston Villa- Fenerbahçe karşılaşması için Slovak bir hakemi görevlendirirken, VAR koltuğunda ise Portekizli bir isim oturacak. Fenerbahçe Aston Villa maçında hangi hakem düdük çalacak, yardımcı hakemler kimler? Maçın VAR ve AVAR hakemleri kim? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Deneyimli Slovak hakem, Villa Park'taki kritik mücadeleyi orta hakem olarak yönetecek.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Aston Villa-Fenerbahçe maçında görev alacak hakem kadrosu tamamen Slovak hakemlerden oluşuyor. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA VAR HAKEMİ KİM?

Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesinde VAR koltuğunda Portekizli hakem Tiago Martins oturacak. Martins'e AVAR'da ise Alman hakem Robert Schröder yardımcı olacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI HAKEM KADROSU

Karşılaşmada görev alacak hakem ekibi şu şekilde:

Orta hakem: Ivan Kruzliak (Slovakya)

Yardımcı hakem: Branislav Hancko (Slovakya)

Yardımcı hakem: Jan Pozor (Slovakya)

Dördüncü hakem: Peter Kralovic (Slovakya)

VAR: Tiago Martins (Portekiz)

AVAR: Robert Schröder (Almanya)

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise tabii platformu aracılığıyla TRT 1 canlı yayınına ulaşabilecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1'i uydu, kablo ve IPTV platformlarından izlemek isteyenler için kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Filbox: 20. kanal

Kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Aston Villa'nın İngiltere'nin Birmingham kentindeki evi Villa Park'ta oynanacak. İlk maçında Roma ile berabere kalan Fenerbahçe, zorlu İngiltere deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.