Fenerbahçe 2-0 yenerse eliyor mu, 2-0 yetiyor mu (Nottingham Forest Fenerbahçe)?
Avrupa'da kader maçına çıkan Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesinde taraftarların gündeminde ise tek bir soru var: Fenerbahçe 2-0 yenerse olursa elenir mi? Rövanş karşılaşmasında olası skorların sarı-lacivertliler için ne anlama geldiğini haberimizde derledik.
FENERBAHÇE'DE AVRUPA DENKLEMİ NETLEŞTİ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürebilmek için İngiltere'de sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Sarı-lacivertliler için hesaplar net: alınacak galibiyetin farkı, turun kaderini doğrudan belirleyecek. Teknik heyet ve futbolcular, sahaya yalnızca kazanmak için değil, gerekli skoru almak için çıkacak.
İNGİLTERE'DE ZORLU SINAV
Karşılaşma, İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Nottingham Forest'ın sahası olan City Ground'da oynanacak. Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda hem skor üstünlüğünü hem de oyunun kontrolünü elinde tutarak Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarın beklentisi ise hücumda daha cesur, savunmada ise hatasız bir performans.
SKOR SENARYOLARI NE DİYOR?
• Dört veya daha fazla fark: Fenerbahçe turu doğrudan geçiyor.
• Üç farklı galibiyet: Mücadele uzatmalara gidiyor, gerekirse penaltılar belirleyici oluyor.
• Diğer tüm sonuçlar: Tur, İngiliz temsilcisinin oluyor.
HER GOLÜN AĞIRLIĞI VAR
Sarı-lacivertliler için atılacak ya da yenilecek her gol, Avrupa macerasının devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Bu nedenle karşılaşma, yalnızca 90 dakikalık bir maç değil; sezonun ve Avrupa hedeflerinin kader anı olarak görülüyor.
İşte skor skor ihtimaller:
0-0 Nottingham Forest turu geçer.
0-1 Nottingham Forest turu geçer.
0-2 Nottingham Forest turu geçer.
0-3 Maç uzatmalalara gider.
0-4 Fenerbahçe turu geçer.
0-5 Fenerbahçe turu geçer.
1-0 Nottingham Forest turu geçer.
1-1 Nottingham Forest turu geçer.
1-2 Nottingham Forest turu geçer.
1-3 Nottingham Forest turu geçer.
1-4 Fenerbahçe turu geçer.
1-5 Fenerbahçe turu geçer.
2-0 Nottingham Forest turu geçer.
2-1 Nottingham Forest turu geçer.
2-2 Nottingham Forest turu geçer.
2-3 Nottingham Forest turu geçer.
2-4 Nottingham Forest turu geçer.
2-5 Maç uzatmalalara gider.
3-0 Nottingham Forest turu geçer.
3-1 Nottingham Forest turu geçer.
3-2 Nottingham Forest turu geçer.
3-3 Nottingham Forest turu geçer.
3-4 Nottingham Forest turu geçer.
3-5 Nottingham Forest turu geçer.
4-0 Nottingham Forest turu geçer.
4-1 Nottingham Forest turu geçer.
4-2 Nottingham Forest turu geçer.
4-3 Nottingham Forest turu geçer.
4-4 Nottingham Forest turu geçer.
4-5 Nottingham Forest turu geçer.
5-0 Nottingham Forest turu geçer.
5-1 Nottingham Forest turu geçer.
5-2 Nottingham Forest turu geçer.
5-3 Nottingham Forest turu geçer.
5-4 Nottingham Forest turu geçer.
5-5 Nottingham Forest turu geçer.