Fenerbahçe 11'i! Süper Kupa FB Samsunspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Samsunspor maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Samsunspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Samsunspor ilk 11'ler açıklanıyor. Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Fenerbahçe - Samsunspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Samsunspor maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail, Bartuğ, Asensio, Musaba, Kerem, Jhon Duran.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Soner, Holse, Mouandilmadji.

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.