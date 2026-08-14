Fedai San kimdir, hakem Fedayi San hangi maçalrı yönetti, hangi takımı tutuyor? Fedayi San Türk mü, yabancı mı, aslen nereli?

Fedayi San’ın hangi maçları yönettiği, kariyerinde kaç karşılaşmada görev aldığı ve özellikle hangi takımı tuttuğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Tecrübeli hakemin kulüp tercihiyle ilgili kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunup bulunmadığı da merak konusu olurken, Fedayi San’ın hakemlik kariyerindeki önemli maçları ve istatistikleri gündeme geliyor.

FEDAYİ SAN KİMDİR?

Fedayi San, 11 Kasım 1982 tarihinde İsviçre'nin Brugg kentinde Türk anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelen İsviçreli futbol hakemidir. Hakemlik kariyerine 19 yaşında Windisch'te yerel liglerde başlayan San, İsviçre futbolunun alt liglerinden yükselerek 2010 yılında Challenge Ligi'nde, 2013 yılında ise İsviçre Süper Ligi'nde görev yapmaya başladı. 2015 yılında FIFA kokartı alan tecrübeli hakem, ilerleyen yıllarda uluslararası organizasyonlarda da görev üstlendi.

FEDAYİ SAN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Fedayi San'ın kariyerindeki önemli karşılaşmalardan biri 2018-2019 İsviçre Kupası finali oldu. San, Bern'deki Stade de Suisse'de FC Basel ile FC Thun arasında oynanan final karşılaşmasının hakemliğini yaptı. FIFA kokartını aldıktan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Uluslar Ligi gibi önemli organizasyonlarda da görev alan San, özellikle VAR hakemi olarak uluslararası arenada dikkat çekti.

FEDAYİ SAN VAR HAKEMİ OLARAK HANGİ TURNUVALARDA GÖREV YAPTI?

Fedayi San, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde VAR hakemliği konusunda uzmanlaştı. 2023 yılında Endonezya'da düzenlenen FIFA U17 Dünya Kupası ile Arjantin'de gerçekleştirilen FIFA U20 Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yaptı. San ayrıca Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te VAR ekibinde yer aldı. 2024 UEFA Süper Kupası'nda ise Real Madrid ile Atalanta arasında Varşova'da oynanan karşılaşmada yardımcı VAR hakemi olarak görev üstlendi.

FEDAYİ SAN 2026 DÜNYA KUPASI'NDA GÖREV YAPACAK MI?

Fedayi San, Nisan 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası için VAR hakemi olarak görevlendirildi. Böylece İsviçreli hakem, uluslararası kariyerindeki önemli organizasyonlardan birinde daha görev alma fırsatı elde etti. San'ın özellikle VAR alanındaki deneyimi, Dünya Kupası'ndaki görevinde öne çıkan özelliklerinden biri olacak.

FEDAYİ SAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Fedayi San'ın hangi takımı tuttuğu da futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ancak hakemin tuttuğu takıma ilişkin kamuoyuna açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Hakemlerin tarafsızlığı açısından kişisel takım tercihlerini kamuoyuyla paylaşmaması da oldukça doğal karşılanıyor. Bu nedenle Fedayi San'ın hangi takımı desteklediği konusunda kesin bir takım ismi vermek doğru olmayacaktır.

FEDAYİ SAN'IN ÖZEL HAYATI

Fedayi San evli ve üç çocuk babasıdır. Mart 2025'te verdiği bir röportajda, hakemlik kariyeri nedeniyle sosyal medyada yaşadığı olumsuz etkileşimlerden dolayı sosyal medya kullanmadığını ifade etti. Kariyerini ağırlıklı olarak hakemlik ve VAR görevlerine odaklayan San, İsviçre futbolunun uluslararası arenadaki deneyimli hakemlerinden biri olarak öne çıkıyor.