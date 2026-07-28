Piyasalarda dikkatler ABD Merkez Bankası'nın (FED) Temmuz ayı faiz kararına çevrildi. Altın, döviz, borsa ve kripto para yatırımcıları, iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararı ve açıklanacak politika mesajlarını yakından izliyor. FED'in faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat ile piyasalardaki beklentiler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı FED faiz beklentisi ne yönde? İşte Temmuz 2026 FED faiz kararı takvimi ve öne çıkan beklentiler...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriyor.

İki gün sürecek toplantının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak.

Faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalarda gözler, FED Başkanı Kevin Warsh'ın gerçekleştireceği basın toplantısına çevrilecek. Yatırımcılar, toplantıda yapılacak açıklamalarda para politikasına ilişkin verilecek mesajları yakından takip edecek.

TEMMUZ AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yatırımcıların odağı bu hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına çevrilmiş durumda.

Piyasalarda oluşan genel beklenti, FED'in politika faizini mevcut seviyesinde sabit bırakacağı yönünde şekilleniyor. Bununla birlikte yatırımcılar, yalnızca faiz kararını değil, karar metni ile FED Başkanı'nın yapacağı açıklamalardan çıkacak para politikası sinyallerini de yakından izliyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, FED'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Bu nedenle Temmuz ayı toplantısından çıkacak karar kadar, toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmeler de piyasalar açısından yakından takip ediliyor.