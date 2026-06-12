Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmasıyla tanınan, iletişim ve kurumsal yönetim alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir isimdir. Son dönemde İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanması ve gözaltı sürecine ilişkin ortaya atılan “çıplak arama” iddialarıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir. Peki, Fatoş Pınar Türker kimdir, kaç yaşında, evli mi? Fatoş Pınar Türker olayı nedir? Detaylar...

FATOŞ PINAR TÜRKER KİMDİR?

Fatoş Pınar Türker, iletişim, kurumsal ilişkiler ve medya yönetimi alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir yönetici olarak tanımlanmaktadır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmasıyla kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre Türker, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl profesyonel kariyerine adım atan Türker, bankacılık ve farklı sektörlerde iletişim alanında görevler üstlenmiştir.

Meslek hayatı boyunca kurumsal iletişim, pazarlama, medya ilişkileri, kamu ilişkileri, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda çalıştığı belirtilmektedir. İstanbul Marketing Awards jüri profilinde yer alan bilgilere göre kariyerine 1998 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda başlamış, 20 yılı aşkın bir iletişim deneyimi edinmiştir. Nisan 2021 itibarıyla İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

FATOŞ PINAR TÜRKER OLAYI NEDİR?

Fatoş Pınar Türker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davası kapsamında tutuklu yargılanan isimler arasında yer almasıyla ve gözaltı sürecine ilişkin iddialarla kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Süreçte en çok tartışma yaratan konu, Türker’in gözaltı aşamasında “çıplak arama” yapıldığı yönündeki iddiası olmuştur. Bu iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, adli ve idari makamlar tarafından farklı açıklamalar yapılmıştır.

TÜRKER’İN GÖZALTI SÜRECİNE DAİR İDDİALARI

Türker, mahkeme sürecinde yaptığı savunmada gözaltı sırasında yaşadıklarını şu ifadelerle anlatmıştır:

“Böyle arşiv odası gibi bir yere aldı kadın memur beni. ‘Soyun’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. Eldiven taktı eline. Arkada klasörler, çok küçük bir oda. ‘Üstünü çıkar’ dedi. Üstümü çıkardım. Kontrol yaptı. ‘Tamam. Üstünü giyebilirsin’ dedi. ‘Gidebilir miyim’ dedim. ‘Hayır. Eşofmanını da indir’ dedi. İndirdim. ‘Çamaşırını da’, ‘Nasıl yani’ dedim. ‘İndireceksin’ dedi. Dolayısıyla ikisini de ayak bileklerime kadar indirdim. ‘Şimdi yere çömel’ dedi. Utananlar varsa çıkabilir, ben utanmıyorum ama yani bu insanların onurunu, gururunu yıkmak için yapılıyormuş ama yapan utansın, ben utanmıyorum. ‘Cinsel organını aç’ dedi. ‘Başını, arkanı dön, eğil’ filan...”

BAŞSAVCILIK VE EMNİYETİN RESMİ AÇIKLAMALARI

İddiaların basına yansımasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaparak iddiaları reddetmiştir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştır:

"Söz konusu arama, dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir. Saat 18.01’de başlayan arama işlemi 18.02’de tamamlanmıştır."

Başsavcılık ayrıca, arama sonrasında düzenlenen tutanakta Türker’in “herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı” yönünde beyanının yer aldığını açıklamıştır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÜRECİ VE İNCELEME KARARI

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine idari bir süreç başlatıldığını duyurmuştur. Yapılan açıklamada mülkiye müfettişi ve polis müfettişinin görevlendirildiği belirtilmiştir:

“Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

İSTANBUL EMNİYETİ’NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, gözaltı sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olduğunu vurgulamış ve iddiaları reddetmiştir:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan asılsız iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu paylaşımlarda, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında bulunduğu süre içerisinde maruz kaldığını iddia ettiği uygulamalara ilişkin beyanlarına yer verilmiştir.

‘'TÜM İŞLEMLER MEVZUATA UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLDİ’'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir.

Bahse konu olayda da şahsın gözaltı süreci boyunca gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmamış ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."