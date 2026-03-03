İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan trajik olayda, istismara karşı adalet mücadelesi yürüten anne Fatma Nur Çelik ile kızı H.İ.Ş. hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çocuk için 2 Mart tarihinde acil koruma kararı çıkarılmış ve olay adli makamlara intikal ettirilmişti. Peki, Fatma Nur Çelik ve kızı neden öldü, kim öldürdü? Fatma Nur Çelik kimdir? Detaylar...

FATMA NUR ÇELİK VE KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Fatma Nur Çelik, bir süredir İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde, kendisi ve kızı için adalet talebiyle nöbet tutuyordu. Bakanlık açıklamasında, sürecin kontrol altında tutulduğu ancak annenin tedavi önerilerine olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstismara karşı yürüttüğümüz mücadelede davasını üstlendiğimiz müvekkillerimiz anne Fatma Nur Çelik ve kızı H.İ.Ş'nin ölüm haberini bugün derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

FATMA NUR ÇELİK VE KIZINI KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda, anne ve kızının ölüm nedeni ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Şu ana kadar medyaya veya resmi açıklamalara yansıyan bilgiye göre, İstanbul Zeytinburnu'nda anne ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasında, çocuğun sağlık kontrollerinin düzenli yapılmadığı ve tedavi sürecinin aksadığı vurgulandı. Çocuğun 13 Şubat'ta özel bir vakıf hastanesine yatırıldığı ve yatılı psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduğu ifade edilirken, annenin önerilen tedavi ve sevklere yanıt vermediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, bazı medya ve STK'ların süreci yanlış aktararak, anne ve çocuğu ayırma çabası gibi gösterdiği belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

FATMA NUR ÇELİK KİMDİR?

Fatma Nur Çelik, İstanbul'da istismara karşı adalet mücadelesi yürüten bir anne olarak kamuoyuna tanınıyordu. Çelik, yıllar önce bir vakıf yöneticisi tarafından istismar edildiğini ve bu kişiyle sonrasında evlendiğini iddia etmişti.

Çelik'in kızı H.İ.Ş., 3 yaşından itibaren istismara maruz kaldığını öne sürmüştü. Açılan dava devam ederken, Çelik hem kendisi hem de kızı için adalet nöbeti tutuyordu ve kamuoyundan destek çağrısında bulunuyordu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Çelik'in müvekkili olarak sürecin takipçisi olduğunu ve yaşanan trajik olayın hesabının sorulacağını belirtti.

SOSYAL MEDYA VE TOPLUMSAL TEPKİ

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Müvekkillerimiz gericilerin kuşatmasına ve kendilerine yaşatılan bu ağır acıya daha fazla dayanamadılar. Kaybettiğimiz her bir canın hesabını sonuna kadar soracağız" dedi.

Bakanlık, olayla ilgili olarak toplum ve medyayı doğru bilgilendirme çağrısı yaptı ve çocuğun üstün yararı doğrultusunda atılan adımların farklı algılanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SON DURUM VE ADLİ SÜREÇ

Olay sonrası adli makamlar soruşturmayı başlattı. Bakanlık açıklamasında, 2 Mart'ta çıkarılan acil koruma kararına rağmen, anne ve çocuğa ulaşılamadığı ve akşam saatlerinde ihbar üzerine ölümlerinin tespit edildiği belirtildi.

Fatma Nur Çelik ve kızı H.İ.Ş.'nin ölümünün ardından, İstanbul'daki istismara karşı yürütülen mücadele ve hukuki süreç yakından takip edilmeye devam ediyor.