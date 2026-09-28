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Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevine ilişkin gelişmeler, hakkında gündeme gelen fon iddialarının ardından yeniden merak konusu oldu. Kaya, 26 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla siyasi sorumluluk aldığını belirterek yürütmekte olduğu görevlerinden affını istediğini duyurdu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya'nın şu anki görevi nedir? Fatma Betül Sayan Kaya ne bakanıydı, ne zaman bakanlık yaptı? Detaylar...

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN ŞU ANKİ GÖREVİ NEDİR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 27 Eylül 2026'da Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini açıkladı. Böylece Kaya'nın AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile MYK ve MKYK üyeliği görevleri sona erdi.

Fatma Betül Sayan Kaya, daha önce AK Parti içerisinde farklı görevlerde bulundu. 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kaya, 2010-2012 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yürüttü. 2012 yılında yeniden AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi ve Tanıtım Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan İstanbul seçim ofisinde Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yapan Kaya, 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde ise AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TBMM'nin özgeçmiş kaydında da bu görevler yer alıyor.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde İstanbul Milletvekili seçilen Kaya, 25 Nisan 2016'da açıklanan 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı. Daha sonraki dönemde de AK Parti içerisinde farklı görevler üstlenen Kaya, 7 Ekim 2023'te düzenlenen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Başkanı seçildi.

Ancak 26 Eylül 2026'da yaptığı istifa açıklaması ve 27 Eylül'de yapılan AK Parti açıklaması sonrasında Kaya'nın söz konusu parti görevleri sona ermiş oldu.

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FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN SİYASİ GÖREVLERİ

Fatma Betül Sayan Kaya'nın siyasi kariyerinde İstanbul milletvekilliği, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı, MKYK ve MYK üyeliği gibi görevler bulunuyor. TBMM kayıtlarına göre Kaya, 26. dönemde İstanbul milletvekili seçildi ve 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. 27. dönemde de İstanbul milletvekili olarak görev aldı.

Kaya'nın AK Parti'deki siyasi görevleri arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, Tanıtım Medya Başkanlığı, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yer aldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE BAKANIYDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. 25 Nisan 2016'da açıklanan 65. Hükümet'te bu göreve getirilen Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'ın 19 Temmuz 2017'de açıkladığı yeni kabinede de bakanlık görevini sürdürdü. TBMM'nin resmi özgeçmiş kaydında da Kaya'nın 65. Hükümet'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kaya'nın bakanlık görevi öncesinde AK Parti içerisinde farklı sorumlulukları bulunuyordu. 2015 yılında İstanbul Milletvekili seçilen Kaya, aynı yıl AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2016 yılında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini üstlendi.

Bakanlık görevinin ardından da siyasi çalışmalarını AK Parti çatısı altında sürdüren Kaya, İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı ve parti yönetiminde farklı sorumluluklar üstlendi. TBMM kayıtlarına göre 24 Haziran 2018 seçimlerinde 27. dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN EĞİTİMİ

Fatma Betül Sayan Kaya, 31 Ocak 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fatih İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kaya, daha sonra New York Üniversitesi'nde meme kanserinin görüntülenmesi üzerine lisansüstü çalışmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. TBMM'nin resmi özgeçmişinde de Kaya'nın elektrik-elektronik mühendisi ve tıp doktoru olduğu, Bilkent Üniversitesi'nden mezuniyetinin ardından New York Üniversitesi'nde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

Kaya'nın siyasi kariyeri ise 2009 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Sonraki yıllarda parti yönetiminde çeşitli görevler üstlenen Kaya, 2015 yılında milletvekili seçilmesinin ardından aynı yıl AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.