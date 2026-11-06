Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ailesi ve geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Özellikle Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya'nın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında Türkiye birincisi olduğu yönündeki açıklaması merak konusu oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de 1. mi oldu, hangi yıl? Detaylar haberimizde.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN OĞLU LGS'DE 1. Mİ OLDU?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, 2024 Lgs'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Kaya, oğlunun sınavdaki başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2024 LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alan öğrenci sayısı 352 olarak açıklandı. Bu nedenle Ahmet Âkif Kaya da sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan ve Türkiye birincileri arasında gösterilen öğrencilerden biri oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN OĞLU LGS'DE NE ZAMAN BİRİNCİ OLDU?

Ahmet Âkif Kaya'nın LGS başarısı, 28 Haziran 2024 tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya da aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oğlunun 500 tam puan aldığını ve LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığını duyurdu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA OĞLUNUN LGS BAŞARISINI NASIL DUYURDU?

Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Haziran 2024'te X hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun başarısını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Oğlum Ahmet Âkif, LGS'de Türkiye 1.'si oldu."