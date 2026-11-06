Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatma Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de 1. mi oldu, hangi yıl?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatma Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de 1. mi oldu, hangi yıl?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından, geçmişte yaptığı açıklamalar ve ailesine ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya'nın LGS'de Türkiye birincileri arasında yer aldığı yönündeki paylaşımı da merak konusu oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de 1. mi oldu, hangi yıl? Detaylar haberimizde.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, ailesi ve geçmişte yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Özellikle Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya'nın Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavında Türkiye birincisi olduğu yönündeki açıklaması merak konusu oldu. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya’nın oğlu LGS’de 1. mi oldu, hangi yıl? Detaylar haberimizde.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN OĞLU LGS'DE 1. Mİ OLDU?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın oğlu Ahmet Âkif Kaya, 2024 Lgs'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Kaya, oğlunun sınavdaki başarısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2024 LGS sonuçlarına göre 500 tam puan alan öğrenci sayısı 352 olarak açıklandı. Bu nedenle Ahmet Âkif Kaya da sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan ve Türkiye birincileri arasında gösterilen öğrencilerden biri oldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN OĞLU LGS'DE NE ZAMAN BİRİNCİ OLDU?

Ahmet Âkif Kaya'nın LGS başarısı, 28 Haziran 2024 tarihinde sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gündeme geldi. 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya da aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla oğlunun 500 tam puan aldığını ve LGS Türkiye birincileri arasında yer aldığını duyurdu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA OĞLUNUN LGS BAŞARISINI NASIL DUYURDU?

Fatma Betül Sayan Kaya, 28 Haziran 2024'te X hesabından yaptığı paylaşımda oğlunun başarısını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Oğlum Ahmet Âkif, LGS'de Türkiye 1.'si oldu."

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş70

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanma sürecinde dikkat çeken mesaj

Fatma Betül'ün tutuklanma sürecinde Bakan Gürlek'ten bomba paylaşım
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim16

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika11

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aylar önce...
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu