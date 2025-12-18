Fatih Ürek bitkisel hayatta mı? SON DAKİKA! Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Türkiye'nin en tanınmış sahne ve televizyon isimlerinden Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sevenlerini derinden üzen gelişmelerin ardından, Ürek'in menajeri ve yakın çevresinden gelen açıklamalarla sanatçının durumu yakından takip ediliyor. Peki, Fatih Ürek bitkisel hayatta mı? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...

FATİH ÜREK BİTKİSEL HAYATTA MI?

15 Ekim 2025'te evinde rahatsızlanan Fatih Ürek'in kalbi yaklaşık 20 dakika durdu ve yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman tıbbi ekipler tarafından yoğun bakımda gözetim altında tutulan Ürek'in son durumu, Özlem Gürses tarafından paylaşıldı. Gürses'in açıklamalarına göre; Ürek'in hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediği ve bitkisel hayata geçtiği öğrenildi.

Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiği belirtilirken, uzun süredir yatar pozisyonda bulunması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bildirildi. Bu durum, sanatçının tedavisinin hâlâ yoğun bakım gözetiminde sürdürülmesini zorunlu kılıyor.

FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?

Son dönemde sosyal medyada ve bazı haber platformlarında Fatih Ürek'in vefat ettiği yönünde asılsız iddialar dolaşsa da, bu haberler doğrulanmamıştır. Menajeri Mert Siliv, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada Ürek'in durumunun stabil olduğunu duyurmuştu. Ancak son gelişmeler, sanatçının kalp krizinin ardından kritik bir evreye geçtiğini ve hayati fonksiyonlarını tek başına sürdüremediğini ortaya koydu.

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

Sağlık durumunun kritik olduğu bildirilen Fatih Ürek'in hâlâ yaşadığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü teyit edilmiştir. Özlem Gürses'in paylaştığı son bilgiler, Ürek'in kısa süreli gözlerini açıp kapatabildiğini ve vücudunun hâlâ hayati destekle fonksiyonlarını sürdürdüğünü göstermektedir.

FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek'in sağlık durumu, yaşadığı kalp krizi sonrası stabil bir seyre sahip olsa da, hayati fonksiyonlarını bağımsız olarak sürdürememesi nedeniyle ciddi bir evrede bulunuyor. Sanatçının bedeni yatar pozisyonda uzun süre kaldığı için yatmaya bağlı yaralar oluşmuş durumda.

Yoğun bakımda uygulanan tedaviler, kalp masajı sonrası hayata döndürülen Ürek'in yaşam kalitesini korumayı ve komplikasyon riskini minimize etmeyi hedefliyor. Tıbbi kaynaklar, bitkisel hayata geçen hastaların uzun süreli gözetim gerektirdiğini vurgulamaktadır; bu bağlamda Fatih Ürek'in durumu da uzman ekiplerce sürekli izleniyor.

Türkiye'nin sahne enerjisi yüksek ve ekranlarda tanınmış bir yüzü olan Fatih Ürek, sağlık mücadelesiyle bir kez daha gündemde. Sevenleri, tıbbi ekiplerin açıklamaları ve yakın çevresinden gelen bilgilerle sanatçının durumunu yakından takip etmeye devam ediyor.