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Fatih Terim Adanalı: 4 Eylül 1953'te Adana'da doğdu. Ailesinin kökü ise Kıbrıs'ta, çünkü Terim'in babası da dedesi de Lefkoşa doğumlu.

Terim bunu Galatasaray USA Derneği'nin New Jersey'de düzenlediği geleneksel baloda kendisi anlattı. "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu" diyen 73 yaşındaki hoca, babasının da orada doğduğunu söyledi ve "Kıbrıslıyız" diye ekledi. Bununla gurur duyduklarını da sözlerine kattı. Terim 2023'teki bir röportajında da Adana'nın Çınarlı Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü anlatmıştı.

FATİH TERİM NERELİ?

Fatih Terim Adana doğumlu ve çocukluğu kentin Çınarlı Mahallesi'nde geçti. Profesyonel futbola da memleketinin takımı Adana Demirspor'da başladı, 1969 ile 1974 arasında bu formayı giydi.

Baba tarafı ise Kıbrıslı: babası Lefkoşa'da doğup sonradan Türkiye'ye göç eden bir Kıbrıs Türk'ü, dedesi de aynı şehirde doğmuştu.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü. Sarı-kırmızılı kulübü 1996'dan 2022'ye uzanan dört ayrı dönemde çalıştırdı ve takımla toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu kazandı. 2000'de kazandığı UEFA Kupası, bir Türk kulübünün Avrupa'daki ilk kupası oldu.

Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı, ardından Göztepe'yi ve Ümit Milli Takım'ı çalıştırdı. A Milli Takım'ın başına üç ayrı dönemde geçti. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye yarı finalde Almanya'ya elendi ve turnuvayı üçüncü bitirdi. İtalya'da Fiorentina ile Milan'ı çalıştıran Terim'in son iki takımı Yunanistan'dan Panathinaikos ve Suudi Arabistan'dan Al-Shabab oldu; Al-Shabab ile 2025 yazında yollarını ayırdı.

FATİH TERİM NE ZAMAN FUTBOLU BIRAKTI?

Fatih Terim futbolu 1985'te bıraktı. Libero oynayan Terim 1974'te Adana Demirspor'dan Galatasaray'a geçmişti ve son maçlarına çıktığında takımın kaptanıydı. A Milli Takım formasını da giydi. Futbolu bıraktıktan iki yıl sonra, 1987'de Ankaragücü'nde ilk teknik direktörlük işine başladı.

FATİH TERİM KAÇ YAŞINDA?

Fatih Terim 73 yaşında. 4 Eylül 1953'te doğan Terim, Adana Demirspor'dan Galatasaray'a geçtiği 1974 yılında henüz 20 yaşındaydı ve sarı-kırmızılı formayı tam 11 sezon giydi.

FATİH TERİM EVLİ Mİ?

Fatih Terim evli. Fulya Terim ile 1982'de evlenen teknik direktörün Merve ve Buse adında iki kızı var.