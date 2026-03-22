Fatih'te bina neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı, son durum nedir?

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan iki bina, Ramazan Bayramı'nın son günü meydana gelen patlama sonrası çöktü. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

FATİH'TE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda inşa edilen iki binanın çöktüğü aktarıldı. Olayın hemen ardından AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Yana yana bulunan iki evde göçük meydana geldiğini dile getiren Gül, ekiplerin enkaz başında yoğun şekilde çalıştığını ve önceliğin göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak olduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Vali Davut Gül'ün verdiği bilgilere göre, enkaz altında kalan 9 kişiden 8'i yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan 7'si hastaneye sevk edilirken, 1 kişiye olay yerinde ulaşıldığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Enkaz altında kalan 1 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler hem arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor hem de çevrede olası risklere karşı tedbir alıyor. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.