Fatih'te bina neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı, son durum nedir?

Fatih'te bina neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı, son durum nedir?
İFatih'te bina neden çöktü? İstanbul'un Fatih ilçesinde Ramazan Bayramı'nın son gününde meydana gelen olayda, Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan bitişik nizam iki bina aniden çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında kalan 9 kişiden 8'i yaralı olarak kurtarıldı, 1 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan iki bina, Ramazan Bayramı'nın son günü meydana gelen patlama sonrası çöktü. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilerek arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

FATİH'TE BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda inşa edilen iki binanın çöktüğü aktarıldı. Olayın hemen ardından AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Fatih'te bina neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı, son durum nedir?

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun değerlendirildiğini belirtti. Yana yana bulunan iki evde göçük meydana geldiğini dile getiren Gül, ekiplerin enkaz başında yoğun şekilde çalıştığını ve önceliğin göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak olduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Vali Davut Gül'ün verdiği bilgilere göre, enkaz altında kalan 9 kişiden 8'i yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılardan 7'si hastaneye sevk edilirken, 1 kişiye olay yerinde ulaşıldığı belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Fatih'te bina neden çöktü? Ölü ve yaralı var mı, son durum nedir?

Enkaz altında kalan 1 kişiye ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler hem arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor hem de çevrede olası risklere karşı tedbir alıyor. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
