Fatih Sultan Mehmet Roma'yı fethetti mi?

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Roma'yı fethettiği yönündeki iddialar, kamuoyunda sıkça yanlış anlaşılan tarihi bilgiler arasında bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet, Roma'yı fiilen fethetmemiş olsa da İstanbul'un fethinden sonra kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi ilan etmesi, bu iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Uzman tarihçiler, Roma hedefinin siyasi ve ideolojik boyutuna dikkat çekiyor.

FATİH SULTAN MEHMET ROMA'YI FETHETTİ Mİ?

Kısa ve net bir cevap vermek gerekirse; Fatih Sultan Mehmet, Roma şehrini fiziksel olarak fethetmemiştir. Ancak Roma'nın kapısı sayılan İtalya'nın güneyindeki Otranto şehrini fethetmiş ve Roma'ya giden yolu açmıştır. 1480 yılında gerçekleşen bu hamle, Avrupa'da büyük bir paniğe neden olmuş, Papa'nın Roma'yı terk etme hazırlıklarına başlamasına yol açmıştır.

Fatih'in hedefi, Doğu Roma'nın (Bizans) başkenti İstanbul'dan sonra Batı Roma'nın merkezi olan Roma'yı da alarak "Kayser-i Rum" (Roma İmparatoru) unvanını perçinlemekti. Ancak ömrü, ordusunun İtalya içlerine ilerlemesini görecek kadar uzun sürmedi.

KIZIL ELMA'YA GİDEN YOL: 1480 OTRANTO SEFERİ

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra rotasını batıya çevirdi. O dönemde "İkinci Roma" olarak adlandırılan Roma şehri, Osmanlı için en büyük hedefti. Bu amaçla Sadrazam Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, 1480 yılında İtalya'nın güney ucundaki Otranto kalesini kuşattı ve ele geçirdi.

Otranto'nun düşmesi, Osmanlı ordusuna İtalya topraklarında kalıcı bir üs sağladı. Gedik Ahmet Paşa, burayı bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Roma'ya yürümeyi planlıyordu. Dönemin Papası IV. Sixtus, Türklerin Roma'ya geleceği korkusuyla şehri tahliye etmeyi bile düşünmüştür.

FATİH'İN ÖLÜMÜ VE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN "HÜNKAR ÇAYIRI"

Osmanlı ordusu Otranto'da kışı geçirip ilkbaharda Roma'ya yürümeye hazırlanırken, 1481 yılının Mayıs ayında dünya tarihini değiştiren bir olay yaşandı. Fatih Sultan Mehmet, yeni bir sefere (muhtemelen İtalya'nın tamamını kapsayacak bir operasyona) giderken Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda hayatını kaybetti.

Fatih'in ölümüyle birlikte:

• İtalya'daki orduya giden lojistik destek kesildi.

• İstanbul'da II. Bayezid ve Cem Sultan arasında bir taht kavgası başladı.

• Gedik Ahmet Paşa, İstanbul'a geri çağrıldı ve Otranto'daki Türk garnizonu yalnız kalarak şehri boşaltmak zorunda kaldı.

Eğer Fatih Sultan Mehmet birkaç yıl daha yaşasaydı, tarihçilerin büyük bir kısmı Roma'nın da Osmanlı topraklarına katılacağına kesin gözüyle bakmaktadır.

FATİH SULTAN MEHMET'İN "KAYSER-İ RUM" UNVANI VE ROMA İDDİASI

Fatih Sultan Mehmet, sadece bir fatih değil, aynı zamanda büyük bir entelektüeldi. Kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek meşru mirasçısı olarak görüyordu. İstanbul'u fethettiğinde aldığı "Kayser-i Rum" unvanı, aslında onun Roma üzerindeki hakkının bir ilanıydı.

Onun gözünde Roma, imparatorluğun eksik kalan batı kanadıydı. Fatih, antik Roma tarihini çok iyi biliyor ve Homeros'un İlyada destanını okuyarak kendini Truvalıların öcünü alan bir lider olarak tanımlıyordu. Bu yüzden Roma'nın fethi, onun için sadece askeri bir zafer değil, tarihsel bir misyonun tamamlanmasıydı.

OTRANTO'DAKİ TÜRK İZLERİ: BUGÜN NELER VAR?

Bugün İtalya'nın Otranto şehrine gittiğinizde, Osmanlı kuşatmasının izlerini hala görebilirsiniz. Şehrin katedralinde saklanan kemikler ve kaledeki top gülleleri, o dönemde yaşanan çetin mücadelenin sessiz tanıklarıdır. İtalyan halkı arasında "Mamma li Turchi!" (Anneciğim Türkler geliyor!) deyimi, o dönemdeki büyük korkunun bir mirası olarak günümüze kadar ulaşmıştır.