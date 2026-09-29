Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Faik Öztrak, uzun yıllardır siyaset ve bürokrasi alanında görev yapan isimler arasında yer alıyor. Ekonomi alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Öztrak'ın hayatı, eğitimi, siyasi kariyeri ve TBMM'deki görevleri merak ediliyor. Peki, Faik Öztrak kimdir, kaç yaşında, nereli? Faik Öztrak kaç dönem milletvekili oldu? Detaylar...

FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Türkiye siyasetinde ekonomi ve kamu yönetimi alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Faik Öztrak, uzun yıllar bürokrasi ve siyaset alanında görev yapan isimlerden biridir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlayan meslek hayatında farklı kademelerde görev alan Öztrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine Müsteşarlığında da görev yaptı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tekirdağ milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan Öztrak, parti yönetiminde de çeşitli sorumluluklar üstlendi.

26 Mart 1954'te Ankara'da doğan Faik Öztrak, 2026 itibarıyla 72 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Öztrak, yüksek lisans eğitimini İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde kalkınma finansmanı alanında tamamladı. Bürokrasi, akademi, medya ve siyaset alanlarında görev yapan Öztrak, 26 Temmuz 2026 itibarıyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. TBMM'nin güncel kayıtlarında da Öztrak, 28. Dönem Tekirdağ Milletvekili ve CHP Grup Başkanı olarak yer almaktadır.

Faik Öztrak, ekonomist, bürokrat ve siyasetçidir. 26 Mart 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. Eğitimini yurt dışında sürdüren Öztrak, 1987 yılında İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde kalkınma finansmanı alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. TBMM özgeçmişinde de ekonomist olarak tanımlanan Öztrak'ın eğitim ve meslek hayatı ağırlıklı olarak ekonomi, kamu yönetimi ve planlama alanlarında şekillendi.

Meslek hayatına 1978 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda başlayan Öztrak, burada uzmanlıktan müsteşar yardımcılığına kadar farklı görevlerde bulundu. Daha sonraki yıllarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerini üstlendi.

Kamu görevlerinin ardından ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yapan Öztrak, çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nda da direktörlük görevinde bulundu.

Siyasi kariyerinde ise CHP çatısı altında ilerleyen Öztrak, 2007 yılında Tekirdağ milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Sonraki seçimlerde de milletvekilliği görevini sürdürdü. CHP'de genel saymanlık, genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü gibi görevlerde bulunan Öztrak, 2026 yılında CHP TBMM Grup Başkanı oldu. TBMM'nin güncel kayıtlarında Öztrak'ın 28. Dönem Tekirdağ Milletvekili ve CHP Grup Başkanı olduğu belirtiliyor.

FAİK ÖZTRAK KAÇ YAŞINDA?

Faik Öztrak, 26 Mart 1954 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 72 yaşındadır.

FAİK ÖZTRAK NERELİ?

Faik Öztrak Ankara doğumludur. 26 Mart 1954 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Öztrak'ın TBMM kayıtlarında doğum yeri Ankara olarak gösterilmektedir.

FAİK ÖZTRAK KAÇ DÖNEM MİLLETVEKİLİ OLDU?

Faik Öztrak, 2007 genel seçimlerinden bu yana Tekirdağ milletvekili olarak TBMM'de görev yapmaktadır. TBMM'nin güncel özgeçmiş kaydına göre Öztrak, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Tekirdağ milletvekili seçildi. Buna göre Faik Öztrak 6 dönem milletvekilliği yaptı.

Öztrak ilk olarak 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP'den Tekirdağ milletvekili seçildi. Ardından 2011, Haziran 2015, Kasım 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde yeniden milletvekili oldu. Böylece 23. Dönemden 28. Döneme kadar kesintisiz şekilde TBMM'de yer aldı.

Milletvekilliğinin ilk döneminde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev alan Öztrak, aynı dönemde Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu içerisinde de görev yaptı. Daha sonraki dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu'nda yer aldı ve ekonomi ile güvenlik alanındaki çeşitli görevlerde bulundu. TBMM kayıtlarında Öztrak'ın NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı ile farklı görevleri de yer alıyor.

Milletvekilliği görevinin yanı sıra CHP yönetiminde de çeşitli sorumluluklar üstlenen Öztrak, 23 Mayıs 2010 ile 25 Aralık 2010 tarihleri arasında CHP Genel Saymanı olarak görev yaptı. 2010-2016 ve 2018-2023 yılları arasında ise CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 10 Ağustos 2018 ile 11 Kasım 2023 tarihleri arasında CHP Parti Sözcüsü olarak görev yaptı.

26 Temmuz 2026 tarihinde CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Öztrak, 28. Dönem Tekirdağ Milletvekili olarak Meclis'teki görevini sürdürmektedir. TBMM'nin güncel telefon rehberinde de Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun Grup Başkanı olarak gösterilmektedir.

BÜROKRASİDEN SİYASETE UZANAN KARİYERİ

Faik Öztrak'ın meslek hayatının ilk bölümünü kamu bürokrasisi oluşturdu. 1978'de Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak başlayan Öztrak, kurum içerisinde farklı kademelerde görev aldı. Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkanlığı, genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2000 yılında BDDK Başkan Yardımcısı olan Öztrak, 2001 Türkiye ekonomik krizinin ardından Hazine Müsteşarı olarak görev yaptı. 2001-2003 yılları arasındaki Hazine Müsteşarlığı görevinin ardından kamu görevinden ayrıldı.

Kamu görevinden ayrılmasının ardından Milliyet gazetesinde ekonomi politikaları üzerine köşe yazıları kaleme alan Öztrak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. Ayrıca TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nda direktörlük görevinde bulundu.

CHP'DEKİ GÖREVLERİ

Öztrak'ın CHP içerisindeki görevleri 2008 sonrasında parti yönetimindeki sorumluluklarla devam etti. Genel saymanlık ve genel başkan yardımcılığı görevlerinin yanı sıra ekonomi politikaları alanında da parti yönetiminde sorumluluk üstlendi.

2018 yılında CHP Parti Sözcülüğü görevini de üstlenen Öztrak, 11 Kasım 2023'e kadar bu görevi yürüttü. 2026 yılında ise CHP TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi. TBMM'nin güncel kayıtları Öztrak'ın halen CHP Grup Başkanı olarak görev yaptığını doğruluyor.

EĞİTİMİ VE MESLEKİ ÇALIŞMALARI

Faik Öztrak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden 1977 yılında mezun oldu. 1987 yılında Birmingham Üniversitesi'nde kalkınma finansmanı alanında lisansüstü eğitimini tamamladı.

DPT'deki görevleri sırasında ekonomik planlama ve finansman alanlarında çalışan Öztrak, daha sonra BDDK ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Akademik çalışmalarında da ekonomi alanına odaklandı. ODTÜ ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi ve TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu'nun direktörlüğünü yaptı.

FAİK ÖZTRAK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Faik Öztrak evli ve bir çocuk babasıdır. TBMM'nin özgeçmiş kaydında Öztrak'ın İngilizce ve Fransızca bildiği belirtilmektedir.