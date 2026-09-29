Haberler

Montella, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen Milli Takım için ıslıklanmayı hak ettik dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montella, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenilen Milli Takım için ıslıklanmayı hak ettik dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 2. maçında Türkiye, Bursa'da İtalya'ya 4-1 yenildi. Montella, ilk 30 dakikada ıslıklanmayı hak ettiklerini, hatalarından ders çıkaracaklarını ve istifa gündemlerinin olmadığını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Alışık olunan dışında kötü bir 30 dakika ile başladık. İlk 30 dakika için ıslıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir dahaki maça özgüvenimizi kaybetmeden, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında Türkiye, Bursa'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Konuya baştan bakmak lazım. Bu takım yaklaşık 3 sene önce C Ligi'ndeydi. Sonra benimle birlikte B Ligi'ni kazandık ve şimdi A Ligi'ndeyiz. 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay bir şey değil. Bahane değil ancak takım olarak alışılmadık bir seviyede oynuyoruz. İtalya Milli Takımı'nın değeri 840 milyon avro, bizimki ise 417 milyon avro. Ancak medyadaki konuşmalara bakılırsa, sanki kolay bir maç bizi bekliyor gibi bir hava vardı. Ben kolay bir maç olmayacağını oyuncularımıza da söylemiştim" diye konuştu.

'HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Maçın ilk 30 dakikasında çok kötü bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Montella, "Alışık olunan dışında kötü bir 30 dakika ile başladık. İlk 30 dakika için ıslıklanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bireysel bir hatadan maç 4-1 olunca tabii istediğimiz sonucu alamdık. Biz başkanla sadece galibiyette değil, mağlubiyetlerde de hep konuşuyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız içindir. Bir dahaki maç özgüvenimizi kaybetmeden, hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'2019'DAN BERİ MİLLİ TAKIMIN FORVETİ YOK'

Tam kadro bir şekilde İtalya ile mücadele etmek istediğini belirten Vincenzo Montella, "Futbolcularımız sadece benim tarafımdan değil, hepimizin desteğine yine ihtiyacı var. Barış ve Kerem, ikisi de uzun zamandır kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıp, milli takıma destek veremeye çalışıyorlar. Ben bu tarz futbolculardan hiçbir zaman desteğimi esirgemem. Heykellerini dikesim geliyor açıkçası. 2019 yılından beri farkındaysanız milli takımın forvet oyuncusu yok" dedi.

'İSTİFA GÜNDEMİMİZ YOK'

İstifa edecek mi? Sorusuna cevap veren Montella, "Ben yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli fırsatlarım varken bile gitmedim çünkü burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız, futbolcularımıza inancımız sonuna kadar devam ediyor. Genel olarak bugüne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz. Ama futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim. ve kesinlikle onlarla birlikte buralara kadar nasıl geldiysek buralardan devam etmesini biliriz. Gerektiği yerlerde zaten böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ben. Ama böyle bir gündemimiz yok. Bir dahaki maça zihinsel ve fiziksel olarak hangi futbolcularımız en iyi şekilde rejenrasyonunu tamamlayacak onu göreceğiz. Ondan sonrasında zaten gerekli değerlendirmeleri yapacağız taktiksel anlamda" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Inter'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Hakan Çalhanoğlu ile görüşmelere başlıyorlar!
Fransa, Belçika'yı tek golle yendi

Rakiplerimiz Fransa ve Belçika karşılaştı! Tek golle 3 puanı kaptılar
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Bursa'da tribünlerden Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

Goller geldikçe Bursa'da ortalık karıştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmak istedi! AK Parti'den istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya için dikkat çeken kulis

Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı

17 maça daha ilk 11'de başlarsa Beşiktaş 20 milyon Euro ödeme yapacak
BAE, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret ettiğini doğruladı

Sessiz sedasız İran'ın burnunun dibindeki ülkeye gitmiş