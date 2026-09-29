Sinan Engin'den TFF'ye acil çağrı

Spor yorumcusu Sinan Engin, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde İtalya’ya 4-1 yenildiği maç sonrası teknik direktör Vincenzo Montella’yı ağır şekilde eleştirdi.

''BİZİM İTALYAN DAHA FORMSUZ''

Vincenzo Montella'yı hedef alan Sinan Engin, ''İtalyanlar formsuz dediler ama bizim İtalyan daha formsuz! Vincenzo Montella’ya neden teslim olduk? 3-4 milyon euro alıyor, Allah daha çok versin ama bir sürü Türk teknik adam var. Montella ile Milli Takım olmuyor.'' dedi.

''YARIN ÇAĞIRIP VEDALAŞSIN''

Teknik direktör Montella ile yolların ayrılması gerektiğini vurgulayan Engin, ''Yakında bu iş İbrahim Hacıosmanoğlu’na dönecek. Yarın çağırıp ‘Hoca seninle olmuyor’ desin ve vedalaşsın. Belçika maçını kazanamazsak kesin vedalaşsın.'' ifadelerini kullandı.

''FUTBOL IQ'SU DÜŞÜK''

Futbolculara da yazık olduğunu belirten Engin, ''Yanlış yönetiliyor, yanlış bir teknik adam var. Montella’nın futbol IQ’su düşük, beceriksiz, oyun okuması sıfır. Hiçbir şey yapamıyorsan 8 kişi savunma yap.'' şeklinde konuştu.