F-16 UÇAĞININ DÜŞME ANI: Balıkesir'de F-16 nereye düştü? Balıkesir'de ne oldu, F16 neden düştü, şehit var mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'de görev uçuşu gerçekleştiren bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Olay, hem askeri hem de adli makamların çok yönlü inceleme başlattığı hassas bir süreç olarak kayıtlara geçti. Peki, Balıkesir'de F-16 nereye düştü? Balıkesir'de ne oldu, F16 neden düştü, F16 pilotu kimdir? Detaylar...

F-16 UÇAĞININ DÜŞME ANI

MSB'nin resmi açıklamasına göre, Balıkesir'den kalkış yapan F-16 savaş uçağı ile saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildi. Bu gelişmenin hemen ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur."

Kazanın meydana geldiği saatten itibaren bölgeye sevk edilen ekipler, enkazın yerini kısa sürede tespit etti. Güvenlik önlemleri artırılırken, olay yerinde hem askeri hem de adli inceleme süreci başlatıldı.

BALIKESİR'DE F-16 NEREYE DÜŞTÜ?

Uçağın enkazının, Balıkesir merkez Karesi ilçesine bağlı Naipli köyü yakınlarına düştüğü belirlendi. Kazanın yaşandığı Naipli mevkisinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Ayrıca, enkaz bölgesine yakın noktadan geçen İzmir-İstanbul Otoyolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları süresince bölgede kontrollü güvenlik önlemleri uygulandı.

Yetkililer, olay yerinde detaylı teknik incelemelerin sürdüğünü ve tüm bulguların resmi raporla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

BALIKESİR'DE NE OLDU, F16 NEDEN DÜŞTÜ?

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağı, görev uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Saat 00.56 itibarıyla radar ve telsiz bağlantısının kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

MSB açıklamasında kazanın nedenine ilişkin şu ifadeye yer verildi:

"Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir."

Bu aşamada kazanın teknik arıza, çevresel faktör ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. İnceleme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Öte yandan, olay yerine 1 başsavcı, 1 başsavcı vekili ve 2 savcının intikal ettiği bildirildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

F-16 KAZASINDA ŞEHİT VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı, kazada pilotun şehit olduğunu resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, şehit pilotun naaşının Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan bilgilendirmede, F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu açıklandı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

Kazanın ardından bölgede ekiplerin çalışmaları devam ederken, teknik inceleme sürecinin sonuçlarının resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağı bildirildi.