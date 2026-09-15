X kullanıcısı Ezgi Yen’in yaptığı tüketici şikayeti, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. 25 liralık fiyat farkıyla ilgili paylaşımın ardından Yen’in geçmişte yaptığı farklı kurum ve markalara yönelik şikayetler de gündeme taşındı. Peki, Ezgi Yen kimdir, ne iş yapıyor? Ezgi Yen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EZGİ YEN KİMDİR?

X’te @ezgiyenn kullanıcı adıyla paylaşım yapan Ezgi Yen, sosyal medyada yaptığı tüketici şikayetleriyle gündeme geldi. Yen’in sosyal medya hesabındaki biyografi bilgisinde İstanbul Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi’nde eğitim gördüğü, ayrıca Adli Bilimler alanında yüksek lisans yaptığı belirtiliyor.

Ezgi Yen’in sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından kullanıcılar hesabındaki eski paylaşımları da incelemeye başladı. Bu paylaşımlarda Yen’in farklı tarihlerde çeşitli kurum ve markalarla yaşadığı sorunları doğrudan ilgili hesapları etiketleyerek gündeme getirdiği görüldü.

Yen’in hesabında bankalardan mağazalara, teslimat şirketlerinden belediyelere kadar farklı kurumlara yönelik paylaşımlar yer aldığı görüldü. Bu paylaşımların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları hesabı esprili şekilde “Şikayetvar hesabı” ve “şikayet takip sistemi”ne benzetti.

EZGİ YEN SOSYAL MEDYA ŞİKAYET OLAYI NEDİR?

Ezgi Yen’in sosyal medyada gündeme gelmesine neden olan olay, Getir üzerinden verdiği Hayat Su siparişiyle ilgili yaptığı paylaşımın ardından başladı. Yen, siparişinde “premium” ürün seçmesine rağmen kendisine normal ürün gönderildiğini ve 25 lira fazla ücret alındığını belirtti.

Yen’in X hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımın ardından Getir Destek hesabı da kullanıcıya yanıt vererek sipariş bilgilerini özel mesaj yoluyla iletmesini istedi.

25 liralık fiyat farkıyla ilgili tüketici şikayetinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar Ezgi Yen’in geçmiş paylaşımlarını da incelemeye başladı. Böylece farklı tarihlerde farklı kurum ve markalara yönelik yaptığı başvurular yeniden gündeme geldi.

PROFİLİNDEKİ ESKİ PAYLAŞIMLAR GÜNDEM OLDU

Ezgi Yen’in profilini inceleyen sosyal medya kullanıcıları, hesabında yıllar boyunca farklı kurum ve markaları etiketleyerek yaptığı çok sayıda paylaşımı gündeme taşıdı.

Yen’in geçmiş paylaşımları arasında bankalar, mağazalar, teslimat şirketleri ve belediyelere yönelik paylaşımlar bulunduğu görüldü. Paylaşımlarda karşılaştığı çeşitli sorunları ilgili kurumların sosyal medya hesaplarını etiketleyerek gündeme getirdiği görüldü.

Yen’in bir paylaşımında Dyson ile yaşadığı bir konu üzerinden sert ifadeler kullandığı, başka bir paylaşımında ise Şişli Belediyesi’ne karlı havalarda kaldırımların tuzlanıp tuzlanmayacağını sorduğu görüldü.

Söz konusu eski paylaşımların yeniden gündeme gelmesiyle sosyal medyada Ezgi Yen’in hesabına ilişkin çeşitli esprili paylaşımlar yapıldı. Bazı kullanıcılar hesabı “Şikayetvar hesabı” ve “şikayet takip sistemi” şeklinde nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA FARKLI TEPKİLER GELDİ

Ezgi Yen’in 25 liralık fiyat farkıyla ilgili yaptığı paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepkileri de farklılık gösterdi.

Bazı kullanıcılar Yen’in geçmiş paylaşımları üzerinden esprili paylaşımlar yaparken, bazı kullanıcılar ise miktarın küçük olmasının tüketicinin yaşadığı sorunla ilgili şikayette bulunmasına engel olmadığını savundu.

Yen de 25 liralık fark üzerinden yapılan eleştirilere yanıt verdi. Küçük miktarlardaki tüketici mağduriyetlerinin önemsenmemesinin şirketlerin uygulamalarına karşı yapılan itirazları azaltabileceğini savunan Yen, hakkını aramaya devam edeceğini belirtti.

Olayın sosyal medyada geniş şekilde paylaşılmasının ardından konu Ekşi Sözlük’e de taşındı. Böylece başlangıçta bir tüketici şikayeti olarak ortaya çıkan paylaşım, sosyal medyada daha geniş bir tartışmanın konusu haline geldi.