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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde difteri salgınında 44 kişi hayatını kaybetti

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Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, difteri salgınında 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde, difteri salgınında 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Zamfara Eyaleti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Direktörü Yusuf Haske, basına yaptığı açıklamada, bu yıl eyalette 367 şüpheli difteri vakasının tespit edildiğini belirtti.

Haske, hastalardan alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde difteriye neden olan bakterinin doğrulandığı bilgisini paylaşarak, 323 hastanın tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Salgın nedeniyle 44 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haske, hastalığın yayılmasında toplum içi aktif bulaşın etkili olduğunu söyledi.

Haske, difteri vakalarından en fazla 6-10 yaş grubundaki çocukların etkilendiğine dikkati çekerek, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okulların açılışının 2 hafta ertelendiğini kaydetti.

10 binden fazla difteri vakası

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla salgında ikinci dalganın yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

Nijerya'da sağlık alanında en önemli sorunlar arasında Lassa ateşi, kolera ve difteri gibi bulaşıcı hastalıklar öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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