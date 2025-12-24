Türkiye'de ünlülere yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, savcılık tarafından uyuşturucu ve fuhuş iddiaları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Ezgi Fındık kimdir, hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? Ezgi Fındık kaç yaşında, nereli? Ezgi Fındık ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

EZGİ FINDIK KİMDİR?

Ezgi Fındık, sosyal medya dünyasında kısa sürede adını duyurmuş bir fenomen olarak tanınıyor. 1 milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Fındık, özellikle makyaj, kozmetik ve kişisel bakım içerikleriyle geniş bir kitleye hitap ediyor. 1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Fındık, Almanya'da eğitim hayatına başlamış, üniversite eğitimi için Türkiye'ye taşınmıştır.

Ezgi Fındık, İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuş ve mezuniyetinin ardından M.A.C'de makyaj uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra blog yazarlığına yönelen Fındık, makyaj ve moda üzerine içerikler üretmiş ve video içerikleriyle sosyal medya platformlarında dikkat çekmiştir.

Fındık, erken yaşlardan itibaren makyaja ve modaya ilgi duyduğunu sık sık dile getirmiştir. Sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve profesyonel yaklaşımı sayesinde, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

EZGİ FINDIK HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Ünlülere yönelik yürütülen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında, uyuşturucu ve fuhuş iddiaları nedeniyle savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Pointer isimli sosyal medya hesabının aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında daha önce sosyal medya fenomenleri "Cihanna" ve Mert Vidinli hakkında da fuhuş iddiasıyla gözaltı kararı verilmişti. Bu gelişme, Türkiye'deki ünlülere yönelik soruşturmanın kapsamını genişlettiğini gösteriyor.

EZGİ FINDIK KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Fındık, 1993 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

EZGİ FINDIK NERELİ?

Ezgi Fındık'ın aile kökeni Türkiye'ye dayanmaktadır. Baba tarafı Giresunlu olan Fındık'ın annesi, Tekirdağlı Bulgar-Yunan göçmeni kökenine sahiptir.

EZGİ FINDIK NE İŞ YAPIYOR?

Ezgi Fındık, sosyal medya fenomeni olarak faaliyet göstermektedir. İçerik üreticiliği yanında, profesyonel makyaj eğitimi almış ve M.A.C'de makyaj sanatçısı olarak çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra blog yazarlığı ve video içerik üretimi ile makyaj, kozmetik ve kişisel bakım alanında içerikler paylaşmaya başlamıştır. Ayrıca M.A.C'de yarı zamanlı olarak seyahat uzmanı görevini yürütmüş, farklı mekanlarda satış ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Fındık, özellikle genç kitleye yönelik moda ve makyaj içerikleri ile sosyal medyada yüksek etkileşim elde etmektedir.