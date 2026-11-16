Eylem Tok kimdir, Eylem Tok olayı nedir?

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Gelişmenin ardından "Eylem Tok kimdir?" ve "Eylem Tok olayı nedir?" soruları yeniden merak konusu oldu. Yaklaşık iki buçuk yıldır ABD'de tutuklu olan Eylem Tok'un avukatları, Türkiye'deki mahkemeye başvurarak tutuklama kararının kaldırılmasını ve Tok'un adli kontrol şartıyla yargılanmasını talep etti. İşte Eylem Tok olayının perde arkası ve davadaki son durum.

EYLEM TOK KİMDİR?

Eylem Tok, 1 Mart 2024'te İstanbul'da meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında aracı kullandığı belirtilen Timur Cihantimur'un annesi. Yazar olarak tanınan Eylem Tok, kazanın ardından oğlunu yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan isimlerden biri oldu.

EYLEM TOK OLAYI NEDİR?

1 Mart 2024'te İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Kemerburgaz'da, Belgrad Ormanı yolunda meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. İddianameye göre kaza sırasında aracı, Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kullanıyordu. Kazanın ardından olay yerine gelen Eylem Tok'un oğlunu ve arkadaşlarını olay yerinden uzaklaştırdığı ileri sürüldü. Tok ve oğlu kısa süre içinde önce Mısır'a, ardından ABD'ye gitti.

EYLEM TOK HANGİ SUÇLARLA YARGILANIYOR?

Eylem Tok hakkında hazırlanan iddianamede, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Tok'un olay yerinden delil niteliğindeki bir telefonu aldığı da öne sürüldü. Aynı davada Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur dahil toplam 5 şüpheli yargılanıyor. Tok hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunuyor.

EYLEM TOK ABD'DE NASIL YAKALANDI?

Türkiye, Eylem Tok'un iadesi için 3 Nisan 2024'te Washington Büyükelçiliği aracılığıyla ABD'ye başvurdu. ABD'de 7 Mayıs 2024'te Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eylem Tok, 14 Haziran 2024'te Boston'da yakalandı ve Rhode Island'daki bir tutukevine konuldu. ABD'deki bir federal mahkeme, 9 Şubat 2026'da Tok'un itirazı sonuçlanana kadar iade işleminin durdurulmasına karar verdi.

EYLEM TOK TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR MU?

Eylem Tok'un avukatları Murat Demir ve Ayşe Melisa Bağcı, 13 Kasım 2026'da İstanbul Gaziosmanpaşa 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede Tok'un ABD'deki iade kararına karşı yaptığı itirazdan vazgeçeceği ve duruşmadan önce Türkiye'ye dönüş sürecini başlatarak mahkemede hazır bulunacağı belirtildi. Avukatlar, Tok hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasını ve Tok'un adli kontrol ile mahkemenin belirleyeceği bir teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasını talep etti. Talebe ilişkin kararı mahkeme verecek.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan dört kişi, Mayıs 2025'te Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini geri çekmişti.