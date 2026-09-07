Evlilik Güzeldir nerede çekiliyor, Evlilik Güzeldir setleri nerede soruları diziyi takip edenlerin gündeminde. Dizinin çekimlerinde Darıca’daki iç ve dış mekanların yanı sıra mahalle atmosferini yansıtmak için hazırlanan özel set alanlarının da kullanıldığı aktarılıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Evlilik Güzeldir” dizisi, konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra çekim mekanlarıyla da merak ediliyor. Dizinin hikâyesinde İstanbul’un nostaljik mahalle atmosferi öne çıkarken, yapımın çekimleri Kocaeli’de gerçekleştiriliyor. İzleyiciler ise “Evlilik Güzeldir nerede çekiliyor?” ve “Evlilik Güzeldir setleri nerede?” sorularına yanıt arıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Evlilik Güzeldir dizisinin çekimleri Kocaeli sınırları içerisinde gerçekleştiriliyor. Yapımda İstanbul’un eski semtlerini ve mahalle kültürünü yansıtan bir atmosfer oluşturulurken, bu görüntüler için Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki özel set alanlarından yararlanılıyor.

Dizinin çekimlerinde stüdyo ortamının yanı sıra açık hava mekanları da kullanılıyor. Böylece hikâyede anlatılan mahalle yaşamı, sokaklar, konaklar ve sahil görüntüleri ekrana doğal bir atmosferle taşınıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR SETLERİ NEREDE?

Evlilik Güzeldir dizisinin ana set alanlarının Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunduğu belirtiliyor. Piri Reis Mahallesi ve çevresinde oluşturulan setlerde, dizinin hikâyesine uygun mahalle ve sokak görüntüleri hazırlanıyor.

Özellikle Mesut Bahtiyar ve beş kızının yaşamını konu alan sahnelerde kullanılan mekanlar, eski mahalle dokusunu yansıtacak şekilde tasarlanıyor. Dizinin nostaljik atmosferinin oluşmasında bu dekor ve set çalışmalarının önemli bir payı bulunuyor.

EVLİLİK GÜZELDİR ÇEKİM MEKANLARI

Dizinin çekimlerinde Darıca’daki özel plato ve stüdyo alanlarının yanı sıra Kocaeli ve çevresindeki doğal mekanlardan da yararlanılıyor. Sahil, yürüyüş yolu ve dış mekan sahnelerinde bölgedeki uygun lokasyonlar tercih ediliyor.

Dizide İstanbul semtlerini andıran görüntüler oluşturmak amacıyla hazırlanan setlerde sokaklar, konaklar ve mahalle yaşamına ilişkin çeşitli detaylara yer veriliyor. Bu sayede hikâyenin geçtiği dönem ve çevre atmosferinin izleyiciye daha güçlü şekilde aktarılması hedefleniyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ SET ADRESİ BİLİNİYOR MU?

Evlilik Güzeldir dizisinin çekimlerinin Darıca’daki özel set alanlarında gerçekleştirildiği aktarılırken, setin ziyaretçilere açık resmi bir adresi bulunmuyor. Dizi setleri, çekim programına göre değişebildiği için izleyicilerin yapım ekibinin çalışma alanlarına karşı hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi, doğal güzellikleri ve farklı çekim imkanları sayesinde dizi ve film yapımlarında tercih edilen bölgeler arasında yer alıyor. Evlilik Güzeldir de bu bölgede oluşturulan set ve doğal mekanları kullanarak hikâyesini ekrana taşıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE?

Özetle, Evlilik Güzeldir dizisinin çekimleri Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizide İstanbul’un nostaljik mahalle havasını yansıtmak için özel hazırlanan set alanlarının yanı sıra Kocaeli ve çevresindeki dış mekanlar da kullanılıyor. Dizinin çekim yerleri, özellikle yapımın mahalle ve konak sahnelerini merak eden izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Evlilik Güzeldir” dizisi, uzun yıllar boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan deneyimli nikâh memuru Mesut Bahtiyar’ın ve beş bekâr kızının hayatında yaşanan değişimleri konu alıyor. Aile, evlilik kavramına farklı bakış açılarıyla yaklaşırken yaşanan gelişmeler, hem eğlenceli hem de duygusal anları beraberinde getiriyor.

Rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar, mesleği boyunca sayısız çiftin mutluluğuna tanıklık ederken kendi ailesinde ise birbirinden farklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Beş kızının hayatındaki gelişmeler, Mesut’un aile ilişkilerini ve evlilik hakkındaki düşüncelerini de etkiliyor. Dizi, aile bağları, aşk, evlilik ve hayatın getirdiği sürprizleri merkezine alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI KİMLER?

Evlilik Güzeldir dizisinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Gözde Okur, Cansu Savcı, Nil Sude Albayrak, Anıl Çelik ve Sera Tokdemir gibi isimler bulunuyor. Dizide farklı karakterlere hayat veren oyuncular, Mesut Bahtiyar ve beş kızının çevresinde gelişen hikâyeyi ekrana taşıyor.

Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan Mesut Bahtiyar karakterini canlandırırken, İlayda Alişan Yasemin, Hande Soral ise Zeynep karakterine hayat veriyor. Gözde Okur Saadet, Cansu Savcı Nergis ve Nil Sude Albayrak Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİ KARAKTERLERİ

Fikret Kuşkan – Mesut Bahtiyar: Dizinin merkezindeki karakter olan Mesut Bahtiyar, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıymış rekortmen bir nikâh memurudur.

İlayda Alişan – Yasemin: Mesut Bahtiyar’ın beş kızından biri olan Yasemin, ailenin hikâyesinde önemli bir yere sahiptir.

Hande Soral – Zeynep: Zeynep karakteri, ailenin yaşadığı gelişmelerin içerisinde yer alan karakterlerden biridir.

Gözde Okur – Saadet: Saadet, Mesut’un ailesindeki beş kızdan biri olarak hikâyede yer alıyor.

Cansu Savcı – Nergis: Nergis karakteri, aile içerisinde yaşanan olaylarla birlikte kendi hayatındaki değişimlerle dikkat çekiyor.

Nil Sude Albayrak – Aslı: Aslı, Mesut Bahtiyar’ın kızlarından biri olarak dizinin ana hikâyesinde yer alıyor.

Anıl Çelik – Servet: Servet karakteri, dizinin yardımcı karakterleri arasında bulunuyor.

Sera Tokdemir – Ayşe: Ayşe karakteri de hikâyenin gelişimine katkı sağlayan isimler arasında yer alıyor.

EVLİLİK GÜZELDİR DİZİSİNDE YER ALAN DİĞER OYUNCULAR

Dizinin kadrosunda ayrıca Ferit Aktuğ, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Alihan Demirbilek, Berk Bakioğlu, Ferida Bağ ve Yıldız Kültür gibi oyuncular da bulunuyor. Bu isimler sırasıyla Ali Rıza, Murat, Can, Diyar, Sinan, Bahar ve Safiye karakterlerini canlandırıyor.

“Evlilik Güzeldir”, Mesut Bahtiyar’ın mesleki deneyimleri ile kızlarının özel hayatlarında yaşadığı gelişmeleri bir araya getirerek aile, aşk ve evlilik temalarını işleyen bir hikâye sunuyor.