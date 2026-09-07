Haberler

Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada

Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol çalışması nedeniyle ışıklı uyarıların yapıldığı yolda sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yol çalışması nedeniyle ışıklı uyarıların yapıldığı yolda sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışması nedeniyle sürücülerin uyarılması amacıyla yola 'Çalışma var' yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Sol şeritte ilerleyen otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yol işaretleme aracına çarptı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu
Yol kenarında ağır yaralı halde bulunan polis memuru hayatını kaybetti

Yol kenarında bulundu! Polis memurunun korkunç ölümü
Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Antalya’da karşılıksız çekle 1,2 milyar TL’lik araç ve gayrimenkul alan şüpheli tutuklandı

Hepsi akrabası ve köylüsü! Yaptığı vurgun öyle böyle değil
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar