Eurovision hangi kanalda, nereden CANLI izlenir 2026, Eurovision Türkiye’de hangi kanaldan yayınlanıyor?

Avrupa’nın en büyük müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması yaklaşırken yayın detayları gündeme geldi. Bu kapsamda “Eurovision hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?” sorusu sıkça araştırılıyor. Yarışmanın hangi kanallar üzerinden yayınlanacağı ve online izleme seçenekleri, Eurovision takipçileri tarafından yakından inceleniyor.

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12-16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonları arasında yer alan yarışma, bu yıl da milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi büyük bir prodüksiyonla gerçekleştirilecek etkinlik, farklı ülkelerden sanatçıların sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. Organizasyonun 2026 yılı sloganı ise “United By Music - In The Heart Of Europe” (Müzikle Birleşiyoruz - Avrupa’nın Kalbinde) olarak açıklandı ve kültürel birlik temasını ön plana çıkarıyor.

EUROVISION 2026 NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından organize edilen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek prodüksiyon kalitesi, sahne şovları ve canlı performanslarla dikkat çekecek. Viyana’nın ev sahipliği yapacağı yarışma, hem müzik hem de sahne tasarımlarıyla izleyicilere görsel bir şölen sunmayı hedefliyor.

EUROVISION HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Eurovision Şarkı Yarışması’nı canlı takip etmek isteyen izleyiciler için yayın detayları netleşti. Yarışma, resmi olarak Eurovision YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece dünya genelindeki müzikseverler, internet bağlantısı olan her yerden yarışmayı anlık olarak izleme imkânı bulacak. YouTube üzerinden yapılacak yayın sayesinde etkinlik, geniş bir dijital izleyici kitlesine ulaşacak.

EUROVISION YOUTUBE ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

Eurovision’u canlı izlemek isteyen kullanıcıların, YouTube üzerinden resmi Eurovision kanalına giriş yapmaları yeterli olacak. Yayın saatinde aktif hale gelecek canlı yayın sekmesi üzerinden yarışma anlık olarak takip edilebilecek. Bu yöntem sayesinde televizyon yayınına erişimi olmayan izleyiciler de Eurovision heyecanına kolayca ortak olabilecek.