Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonu olan Eurovision’da 2026 final tarihi netleşti. Bu kapsamda “Eurovision final ne zaman 2026?” sorusu sıkça sorgulanıyor. Yarışmanın kazananının belirleneceği büyük final gecesi, milyonlarca izleyici tarafından heyecanla bekleniyor.

2026 EUROVISION NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs 2026 Salı günü başlayacak ve 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak büyük finalle sona erecek. Avrupa’nın en büyük müzik organizasyonlarından biri olan yarışma, beş gün boyunca müzikseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Etkinlik süresince yarı finaller ve final gecesi olmak üzere üç büyük yayın gerçekleştirilecek.

Yarı final ve final takvimi de netleşti. 1. yarı final 12 Mayıs 2026 Salı, 2. yarı final ise 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 22.00 TSİ’de yapılacak. Büyük final ise 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yine saat 22.00’de gerçekleştirilecek.

2026 EUROVISION NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek. Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından organize edilen etkinlik, 12-16 Mayıs tarihleri arasında müzik, sahne şovları ve canlı performanslarla izleyicilere sunulacak. Viyana, bu yıl Avrupa’nın en büyük müzik sahnesine ev sahipliği yapacak.

2026 EUROVISION HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın tüm gösterileri, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı ve yorumsuz şekilde yayınlanacak. Ayrıca katılımcı ülkelerin yayıncıları kendi temsilcilerinin yer aldığı yarı final ve finali yayınlamakla yükümlü olacak. Birçok ülke tüm gösterileri ekranlara taşıyacak.

2026 EUROVISION TÜRKİYE’DE YAYINLANACAK MI?

Türkiye, 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım sağlamıyor. Bu nedenle Türkiye adına resmi bir yayın veya katılım bilgisi bulunmuyor. Ancak yarışma, Eurovision’un resmi YouTube kanalı üzerinden Türkiye’den de takip edilebilecek.

2026 EUROVISION’A HANGİ ÜLKELER KATILMIYOR?

2026 Eurovision öncesinde bazı ülkeler yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda, Viyana’daki organizasyonda yer almayacak ülkeler arasında bulunuyor. Katılım listesi, yarı finallerin ardından netleşecek.

2026 EUROVISION FİNALİ NE ZAMAN?

2026 Eurovision finali, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 22.00 TSİ’de yapılacak. Finalde 25 ülke sahne alacak ve Avrupa’nın en iyi şarkısı bu gece belirlenecek. Ev sahibi Avusturya’nın yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık doğrudan finalde yer alacak.