Ethan Nwaneri kimdir, Ethan Nwaneri kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Ethan Nwaneri'nin futbol kariyeri, yaşı ve oynadığı takımlar gündemdeki yerini koruyor. Küçük yaşta Arsenal akademisine katılan Nwaneri, altyapı kategorilerinde gösterdiği performansın ardından A takım seviyesine yükseldi. Hücumcu orta saha olarak görev yapan İngiliz futbolcu, Arsenal'in yanı sıra genç milli takım kategorilerinde de İngiltere'yi temsil etti. Peki, Ethan Nwaneri kaç yaşında, mevkisi ne ve bugüne kadar hangi takımlarda oynadı? İşte genç yıldız hakkında merak edilenler...

ETHAN NWANERİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Futbol dünyasının genç yetenekleri arasında gösterilen Ethan Nwaneri, küçük yaşta Premier Lig'de forma giyerek adını duyurdu. 21 Mart 2007 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelen Nwaneri, 31 Ağustos 2026 itibarıyla 19 yaşındadır. Arsenal altyapısından yetişen İngiliz futbolcu, hücumcu orta saha ve kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Nwaneri, özellikle tekniği, top sürme becerisi ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Henüz 15 yaşındayken Arsenal formasıyla Premier Lig'de sahaya çıkan genç oyuncu, 15 yıl 181 günlükken lig tarihinde forma giyen en genç futbolcu olarak önemli bir rekora imza attı.

ETHAN NWANERİ KAÇ YAŞINDA?

Ethan Nwaneri, 21 Mart 2007 doğumludur ve 19 yaşındadır. Londra'da dünyaya gelen futbolcu, henüz çocuk yaşlarda Arsenal akademisine katıldı. Arsenal altyapısında gelişimini sürdüren Nwaneri, genç yaş kategorilerindeki performansının ardından kısa sürede A takım seviyesine yükselmeyi başardı.

Genç futbolcunun kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri ise 2022 yılında yaşandı. Nwaneri, Arsenal'in Premier Lig'de Brentford ile oynadığı karşılaşmada 15 yaş 181 günlükken oyuna dahil olarak İngiltere'nin en üst düzey liginde forma giyen en genç oyuncu oldu.

ETHAN NWANERİ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ethan Nwaneri'nin asıl mevkisi hücumcu orta saha olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte genç futbolcu, özellikle sağ kanatta olmak üzere kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor. Hücumdaki çok yönlülüğü, Nwaneri'nin farklı oyun sistemlerinde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Teknik kapasitesi ve hücum bölgesindeki etkinliğiyle öne çıkan Nwaneri, Arsenal'de forma giydiği dönemde özellikle genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çekti. 2024-2025 sezonunda Arsenal A takımıyla tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıkıp 9 gol kaydetmesi, genç oyuncunun gelişimindeki önemli adımlardan biri oldu.

ETHAN NWANERİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ethan Nwaneri'nin profesyonel kariyerinin merkezinde Arsenal bulunuyor. İngiliz futbolcu, 2015 yılında Arsenal akademisine katıldı ve altyapı kategorilerinde geçirdiği yılların ardından 2022'de A takımda forma giymeye başladı. Arsenal ile profesyonel seviyede önemli deneyim kazanan Nwaneri, 2026 yılının ocak ayında gelişimini sürdürmek amacıyla Fransa'nın Olympique de Marseille takımına kiralandı.

Nwaneri'nin Marseille macerası 2026 sezonunun sonuna kadar devam etti. Fransa Ligue 1 ekibinde 9 lig maçında görev alan genç oyuncu 2 gol kaydetti. Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Temmuz 2026'da Arsenal'e geri döndü. Böylece Nwaneri'nin profesyonel kulüp kariyerindeki başlıca takımlar Arsenal ve Marseille oldu.

ETHAN NWANERİ'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İngiltere'nin genç milli takım kategorilerinde de forma giyen Nwaneri, U16, U17, U19 ve U21 seviyelerinde ülkesini temsil etti. Özellikle İngiltere U17 takımında gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, daha sonra U21 seviyesine yükseldi.

Nwaneri, İngiltere U21 takımıyla 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan kadroda da yer aldı. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler elde eden İngiliz futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.