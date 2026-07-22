Eskişehir TUSAŞ yangın söndü mü, TEİ yangın neden çıktı?

Eskişehir'de yaşanan yangın sonrası gözler TUSAŞ ve TEİ tesislerinden gelecek açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar, "Eskişehir TUSAŞ yangın söndü mü?" ve "TEİ yangın neden çıktı?" sorularına yanıt ararken, yangının çıkış nedeni, söndürme çalışmalarının durumu ve olayla ilgili resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor. İşte Eskişehir yangınıyla ilgili son dakika gelişmeleri ve bilinen ayrıntılar.

ESKİŞEHİR TUSAŞ YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. yerleşkesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 1. Ana Jet Üssü'nden gelen askeri ekiplerin de katıldığı söndürme müdahalesi aralıksız sürüyor. Güvenlik amacıyla fabrika personeli tahliye edilirken, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine gitti.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde henüz netleşmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, ESGAZ ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

ASKERİ VE SİVİL EKİPLER SEFERBER OLDU

Söndürme operasyonuna sivil ekiplerin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 2 askeri söndürme ekibi de destek veriyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında fabrikada çalışan personel hızla ve sorunsuz şekilde tahliye edildi.

VALİ ERDİNÇ YILMAZ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yangın haberinin ardından derhal olay yerine gelerek yürütülen söndürme ve güvenlik çalışmaları hakkında yetkililerden anlık bilgi aldı.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI GÖRGÜN: CAN KAYBIMIZ YOK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de yaptığı açıklamada yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, can kaybının olmadığını söyledi. Görgün açıklamasında, "Eskişehir TEİ yerleşkemizin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. TEİ ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ENERJİ KAYNAKLI PATLAMA ŞÜPHESİ

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir makam açıklaması yapılmadı. Ancak ilk belirlemelere göre alevlerin, tesisteki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve buna bağlı olarak çevreye yayılan yanıcı maddelerin tutuşması sonucu yükseldiği değerlendiriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAVUNMA SANAYİ KURULUŞLARINDAN

Eskişehir'de yer alan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin havacılık motoru ihtiyaçlarını karşılayan kritik bir savunma sanayi kuruluşu olarak faaliyetlerine devam ediyor. Ana yerleşkesi Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde konumlanmış olup 505 bin metrekarelik bir alana sahip.

Dünya çapında bir tasarım merkezi olan TEI, milli helikopter ve uçak motorlarının geliştirilmesinde kilit rol oynuyor.