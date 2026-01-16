Eskişehir elektrik ne zaman gelecek? 16-17-18 Ocak 2026 Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Eskişehir'de 3 gün sürecek elektrik kesintileri vatandaşları tedirgin etti. 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrikler kesilecek. Peki Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?

ESKİŞEHİR'DE 16 OCAK'TA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Eskişehir'de 16 Ocak 2026 Cuma günü, şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında birçok mahallede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre kesintiler gün boyu farklı saat aralıklarında gerçekleşecek.

Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması durumunda, ilan edilen saat beklenmeden enerji yeniden verilecek.

TEPEBAŞI'NDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

ZAFER MAHALLESİ

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde 13.00 – 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar:

• Gaffar Okkan Caddesi

• Turgut Reis Caddesi

IŞIKLAR VE ŞEKER MAHALLELERİ

10.00 – 17.00 saatleri arasında planlanan kesinti, Işıklar ve Şeker mahallelerini kapsayacak.

IŞIKLAR MAHALLESİ:

• Gündüz Bey Sokak

• Kazım Bey Sokak

• Kurultay Sokak

• Savcı Bey Sokak

• Savcibeyler Sokak

• Yiğitler Sokak

ŞEKER MAHALLESİ:

• Kişiler Sokak

ŞEKER MAHALLESİ'NDE BİR DİĞER KESİNTİ

Şeker Mahallesi'nde ayrıca 10.00 – 16.00 saatleri arasında ikinci bir planlı kesinti daha yapılacak.

Etkilenecek sokaklar:

• Güzelbağ Sokak

• Ihlamur Ağacı Sokak

• İsmail Gaspıralı Sokak

• Kabine Sokak

• Konutlar Sokak

• Lületaşı Sokak

• Şahane Sokak

• Tanyeri Sokak

• Ufukcan Sokak

CUMHURİYE MAHALLESİ

Cumhuriye Mahallesi'nde elektrik kesintisi 09.30 – 17.00 saatleri arasında sürecek.

Kesintiden etkilenecek yerler:

• Başkan Sokak

• Dinçel Sokak

• Sakarya-1 Caddesi

• Şen Sokak

ODUNPAZARI'NDA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

AKÇAĞLAN VE KURTULUŞ MAHALLELERİ (UZUN SÜRELİ)

Odunpazarı ilçesinde Akçağlan ve Kurtuluş mahallelerinde 11.30 – 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇAĞLAN MAHALLESİ:

• Güzin Sokak

• Topçu Sokak

KURTULUŞ MAHALLESİ:

• Bahçeler Sokak

• Boyacılar Sokak

• Meriç Nehri Sokak

• Tarım Sokak

AYNI MAHALLELERDE KISA SÜRELİ EK KESİNTİ

Aynı bölgelerde 10.00 – 11.30 saatleri arasında ek bir kesinti daha uygulanacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, elektrikle çalışan cihazların korunması için gerekli önlemlerin alınmasını ve özellikle kesinti saatlerinde dikkatli olunmasını öneriyor. Planlı bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji, bölgelerde kademeli olarak yeniden sağlanacak.



17-18 OCAK 2026 ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

17-18 Ocak 2026 Eskişehir elektrik kesintisi ilgisi paylaşılmadı. Sayfamızı takip edbilirsiniz.