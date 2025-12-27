Esenyurt kaza SON DAKİKA: Esenyurt otobüs kazası neden oldu? Esenyurt kazada kaç ölü, kaç yaralı var?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 27 Aralık 2025 tarihinde, kadın işçileri taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir can kaybına ve yaralanmalara yol açtı. Peki, Esenyurt otobüs kazası neden oldu? Esenyurt kazada kaç ölü, kaç yaralı var? Detaylar...

ESENYURT OTOBÜS KAZASI NEDEN OLDU?

Esenyurt'taki kazanın nedeni, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiydi. Yetkililer, kazanın meydana geldiği sırada şiddetli yağışların etkili olduğunu ve yolun kaygan hale gelmesinin kazanın başlıca nedeni olduğunu belirtiyor. Kazaya, sürücünün dikkatinin dağılması ve hızın da etkili olduğu düşünülüyor. Hava koşullarının kötüleştiği saatlerde, aracın kontrolünü kaybeden sürücü, otobüsü şarampole yuvarladı.

Yetkililer, aracın kadın işçileri taşıdığını ve kaza sonrasında hemen çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiğini açıkladı. Kazanın detayları, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu netlik kazandı.

ESENYURT KAZADA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 1'i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.12.2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI: KAZA ANININ DETAYLARI

Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış, günün ilerleyen saatlerinde daha da etkisini artırdı. Yağış nedeniyle yollar kayganlaştı ve görüş mesafesi azaldı. Bu zorlu hava koşullarında, kadın işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, yaralıları hastanelere sevk etti. Polis ekipleri, kazanın detaylarını araştırmaya devam ederken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.