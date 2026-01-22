Esat Yontunç gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan gelişmelerden biri, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç'un gözaltına alınması oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Peki, Esat Yontunç gözaltına mı alındı? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ESAT YONTUNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yakalama kararı sonrası Esat Yontunç, Türkiye'ye giriş yaptığı havalimanında gözaltına alındı. Bu süreç, ünlü isimlerin karıştığı soruşturmalar arasında dikkat çekerken, Yontunç'un hukuki durumu ve sürecin ilerleyişi kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve bazı iş insanlarının gözaltına alındığı biliniyor. Yontunç'un da gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturmanın kapsamı ve yürütülen işlemlerin ayrıntıları yakından takip ediliyor.

ACUN MEDYA GENEL KOORDİNATÖRÜ ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 yılında İstanbul'da doğmuş ve Türkiye'nin medya sektöründe uzun yıllardır aktif bir isim olmuştur. Eğitim hayatını Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olan Yontunç, medya kariyerinde önemli adımlar atmıştır.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, bu programın 2006 yılına kadar devam etmesinde kilit rol oynamıştır. 2004 yılından itibaren Acun Medya bünyesinde Genel Koordinatör olarak görev alan Yontunç, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon projesinde üretim ve yönetim süreçlerini yönetmiştir.

Sektördeki deneyimi ve projelerdeki aktif rolü, onu Türkiye'nin medya yönetimi alanında önde gelen isimlerinden biri haline getirmiştir.

ESAT YONTUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 doğumlu olup 56 yaşındadır.

ESAT YONTUNÇ NERELİ?

Esat Yontunç, İstanbul doğumludur ve kariyerinin büyük bölümünü İstanbul merkezli olarak sürdürmüştür. Eğitimini de İstanbul'da tamamlayan Yontunç, hem üniversite hem de iş hayatında İstanbul ile sıkı bir bağ kurmuştur.