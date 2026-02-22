Erzurumspor maçı hangi kanalda? Erzurumspor Serik Bld. maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir? Erzurumspor Serik Bld. kaç kaç?x

Erzurumspor ile Serik Belediyespor'un karşı karşıya geleceği kritik mücadele öncesinde taraftarlar ekran başına kilitlendi. Erzurumspor Serik Bld. maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, internetten nereden izlenir soruları arama motorlarında öne çıkarken, maçın saat bilgisi ve resmi yayıncı detayları da sporseverler tarafından merak ediliyor.

ERZURUMSPOR – SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerken Erzurumspor FK ile Serik Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, 22 Şubat Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Karşılaşma, Trendyol 1. Lig yayın hakları kapsamında canlı olarak ekrana gelecek.

ERZURUMSPOR – SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALLARDAN CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor ile Serik Bld. arasındaki kritik mücadele, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı hem şifresiz hem de şifreli platformlardan izlemek mümkün olacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor yayını; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz yayın seçeneği bulunuyor.

BEIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 kanalı ise Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan yayın yapıyor. Bu kanal üzerinden maçı izlemek için abonelik gerekiyor ve yayın şifreli olarak sunuluyor.

ERZURUMSPOR – SERİK BLD. MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Erzurumspor – Serik Bld. mücadelesi, 22 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ERZURUMSPOR – SERİK BLD. MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig karşılaşması, saat 13:30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR – SERİK BLD. MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik karşılaşma, Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Erzurumspor, taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

MAÇ KAÇ KAÇ: