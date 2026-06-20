Erzurum deprem SON DAKİKA! 20 Haziran Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum deprem kaç büyüklüğünde?

Erzurum’da gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD verilerine göre sarsıntının detayları paylaşıldı. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum deprem kaç büyüklüğünde? Detaylar...

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA!

Erzurum’da gece saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, Palandöken merkezli olarak saat 04:24’te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Erzurum’da Palandöken ilçesi merkezli bir deprem yaşandı. Sarsıntı kısa süreli hissedilirken çevre bölgelerde de algılandı.

Yetkililerin ilk açıklamalarına göre:

Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Can veya mal kaybı bildirilmedi

Bölgedeki ekiplerin kontrolleri devam ediyor

ERZURUM DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Büyüklük: 3,4 (ML)

Merkez üssü: Erzurum / Palandöken

Derinlik: 8,4 km

Saat: 04:24