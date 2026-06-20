Erzurum deprem SON DAKİKA! 20 Haziran Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum deprem kaç büyüklüğünde?
Erzurum’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli endişe yarattı. AFAD, sarsıntıya ilişkin ilk verileri açıkladı. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum deprem kaç büyüklüğünde? Detaylar haberimizde.
Erzurum’da gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli panik oluşturdu. AFAD verilerine göre sarsıntının detayları paylaşıldı. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum deprem kaç büyüklüğünde? Detaylar...
ERZURUM DEPREM SON DAKİKA!
Erzurum’da gece saatlerinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı, Palandöken merkezli olarak saat 04:24’te kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 8,4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Evet. Erzurum’da Palandöken ilçesi merkezli bir deprem yaşandı. Sarsıntı kısa süreli hissedilirken çevre bölgelerde de algılandı.
Yetkililerin ilk açıklamalarına göre:
Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmuyor
Can veya mal kaybı bildirilmedi
Bölgedeki ekiplerin kontrolleri devam ediyor
ERZURUM DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Büyüklük: 3,4 (ML)
Merkez üssü: Erzurum / Palandöken
Derinlik: 8,4 km
Saat: 04:24