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Erzurum deprem nerede oldu? Kaç büyüklüğünde, saat kaçta?

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Erzurum'daki depremin merkez üssü Pasinler ilçesi. AFAD'ın verilerine göre 16 Kasım 2026 sabahı saat 06.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,6, derinliği 7 kilometre. İlk değerlendirmelerde kent merkezi ve çevresinde olumsuz bir durum bildirilmedi.

Erzurum'daki depremin merkez üssü Pasinler ilçesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı saat 06.01'de ilçede 3,6 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 7 kilometre altında bir deprem kaydedildiğini duyurdu. İlk değerlendirmelerde kent merkezi başta olmak üzere olumsuz bir durum bildirilmedi.

ERZURUM DEPREM NEREDE OLDU?

Merkez üssü Pasinler. AFAD kayıtlarında depremin koordinatları 40,03917 kuzey enlemi ve 41,49983 doğu boylamı olarak geçiyor; bu nokta, Erzurum kent merkezinin doğusunda kalan ilçenin sınırları içinde.

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Bu değer yerel büyüklük (ML) ölçeğine göre hesaplandı. Derinlik 7 kilometre. Bu büyüklükteki depremler genelde yalnız merkez üssüne yakın yerlerde hissedilir ve çoğu zaman hasar bırakmaz.

DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

AFAD'ın kayıtlarına göre deprem saat 06.01.49'da kaydedildi, yani birçok kişinin henüz uyuduğu bir saatte; sabah saatlerinde "Erzurum deprem" araması da bu yüzden hızla yükseldi. Google Trends'te arama sayısı 10 bini geçti.

HASAR YA DA YARALI VAR MI?

Hayır, şu ana kadar bildirilen bir hasar yok. İlk değerlendirmelere göre kent merkezi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, yaralanma olduğuna dair resmî bir açıklama da yapılmadı.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye'deki depremlerin resmî kayıtları AFAD'ın deprem.afad.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de kendi ölçümlerini ayrı bir listede paylaşıyor; iki kurumun aynı deprem için verdiği büyüklük, farklı ölçek ve hesaplama yöntemleri kullanıldığı için zaman zaman birkaç ondalık farklı çıkabiliyor.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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