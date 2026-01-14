Erzincan okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 14 Ocak Çarşamba günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan'da Kar ve Soğuk Hava Etkili Olacak

Erzincan'da kış koşulları devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gece ve sabah saatlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Hissedilen sıcaklık -11 dereceye kadar düşebilir, buzlanma ve don riskine dikkat edilmesi gerekiyor.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Erzincan'da hava kar yağışlı olacak. Sıcaklık -6 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece civarında olacak. Rüzgâr saatte 23 km hızla esecek.

Çarşamba günü gece yarısından sabah saatlerine kadar (24.00–09.00) kar yağışı yerini çok bulutlu havaya bırakacak. Bu saatlerde sıcaklık -9 ile -11 derece, hissedilen sıcaklık ise -9 ila -11 derece arasında olacak.

Gün içinde (09.00–24.00) hava çok bulutlu geçecek ve sıcaklıklar -11 ile -5 derece arasında değişecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Erzincan'da önümüzdeki günlerde soğuk hava etkili olacak ve kar yağışı Çarşamba günü görülecek. Gün boyu don ve buzlanma riski yüksek olacak.

14 Ocak Çarşamba: Soğuk, en düşük -10°C, en yüksek -2°C

15 Ocak Perşembe: Soğuk, en düşük -16°C, en yüksek -6°C

16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, en düşük -11°C, en yüksek -2°C

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük -4°C, en yüksek 0°C

18 Ocak Pazar: Soğuk, en düşük -16°C, en yüksek -6°C

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde trafikte ve açık alanlarda tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi: