ERZİNCAN DEPREM RİSKİ HARİTASI: Erzincan fay hattı nereden geçiyor? Naci Görür yorumladı!

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bugün saat 14:16'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 4.52 km olarak açıkladı. Peki, Erzincan fay hattı nereden geçiyor? Naci Görür yorumladı! Detaylar...

ERZİNCAN DEPREM RİSKİ HARİTASI

AFAD ve Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Erzincan, Türkiye'nin en riskli deprem bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Erzincan ve çevresindeki diri faylar kırmızı renkli kalın çizgilerle haritalarda gösterilmektedir. Etrafı turuncu haleli çizgiler ise 1939 ve 1992'de yüzeye ulaşan kırıkları işaret ediyor.

Erzincan kent merkezi alüvyon zemin üzerine kurulu olması nedeniyle deprem etkilerine karşı daha hassastır. Kuzey Anadolu Fayı kent merkezinin hemen kuzeyinden geçmektedir. Erzincan ovası, çek-ayır tipi bir havza olarak bu fay üzerinde gelişmiş olup, bölgedeki fay yapısının karmaşıklığını artırmaktadır.

ERZİNCAN'DA DİREN FAYLARIN ÖNEMİ

Erzincan civarında bilinen faylardan daha fazla diri fay bulunma olasılığı yüksektir. Türkiye Diri Fay Haritası, Erzincan kent merkezi ve yakın çevresindeki diri fayları yaklaşık 100 metre genişliğinde şeritler olarak göstermektedir. Bu fayların hassas olarak haritalanması ve detaylı araştırmalar yapılması büyük önem taşımaktadır.

ERZİNCAN FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kuzey Anadolu Fayı, Erzincan kent merkezi ve çevresinden geçmektedir. Bu fay, bölgedeki deprem riskini artıran temel etkenlerden biridir. Erzincan ovası, doğrultu atımlı faylar üzerinde oluşmuş bir havza olduğu için karmaşık fay yapıları gelişmiştir.

Üzümlü ilçesi merkezi ve Erzincan'a bağlı 45 belde veya köy doğrudan fay zonu üzerinde yer alıyor. Bu durum, olası sarsıntılarda ciddi risk oluşturuyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ: ERZİNCAN VE KARLIOVA TETİKTE

Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve Karlıova arasındaki bölgenin özellikle dikkat edilmesi gereken bir alan olduğunu belirtiyor. Görür, uzun süre deprem görülmeyen yerlerde enerji birikmesi olabileceğini ve bu bölgelerin potansiyel risk taşıdığını vurguluyor. "Erzincan ve Karlıova arasında Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, Aksu Fayı üzerinde deprem olabilir. Ne zaman olur bilemeyiz ama kulağımız tetikte," ifadelerini kullanıyor.

ERZİNCAN VE ÇEVRESİNDE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

AFAD verilerine göre Erzincan ve çevresinde özellikle Kemah, Üzümlü ve merkez ilçeleri yüksek risk altında bulunuyor. Fay hatlarının geçtiği bölgelerdeki yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı büyük önem taşıyor. Erzincan'da fay hattı üzerindeki yerleşim birimleri, afet risk yönetimi ve acil durum planları açısından yakından takip ediliyor.