Erzincan'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce deprem Erzincan'da nerede oldu, kaç şiddetinde?

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bugün saat 14:16 civarında güçlü bir sarsıntı kaydedildi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi verilerine göre depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü ve merkez üssünün Kemah olduğu bildirildi.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bu sondakika'>son dakika depremi, yüzeye oldukça yakın bir derinlikte meydana geldi: AFAD verilerine göre yaklaşık 4,52?km derinlikte gerçekleşen sarsıntı çevre yerleşimlerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise ölçümlerinde sarsıntının büyüklüğünü 5,0 olarak duyurdu ve yerin 3,1?km derinliğinde olduğunu açıkladı.

Meteorolojik olmayan bu sarsıntı, Erzincan ve çevresinde yaşayanlar tarafından sürdürülen AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi takiplerinde en çok aranan konu oldu.

AZ ÖNCE DEPREM ERZİNCAN'DA NEREDE OLDU KAÇ ŞİDDETİNDE?

Merkez Üssü: Kemah (Erzincan)

Tarih-Saat: 06?Şubat?2026 – 14:16 (TSİ)

AFAD Büyüklüğü: 4,9 (ML)

Kandilli Büyüklüğü: 5,0

Derinlik: 3,1?–?4,52?km aralığında yüzeye oldukça yakın yer sarsıntısı

Enlem/Boylam: 39.70694?N / 38.84639?E

Bu sarsıntı, normalden daha sığ bir odak derinlikte gerçekleştiği için bölge halkı tarafından daha net hissedildi. Yakın çevre illerde de kısa süreli sallantı raporları alındı.