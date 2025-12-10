Haberler

Ersen Dikmen kimdir? Bahis soruşturmasında adı geçen Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Güncelleme:
Futbol dünyasında yaşanan bahis soruşturması, Ersen Dikmen'in adını gündeme taşıdı. Mert Hakan Yandaş'ın ifadelerinde geçen Dikmen'in kim olduğu, yaşadığı şehir, mesleği ve kariyer geçmişi merak konusu oldu. Peki, Ersen Dikmen kimdir? Bahis soruşturmasında adı geçen Ersen Dikmen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Futbol dünyasında patlak veren bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Ersen Dikmen, merak edilen isimlerden biri hâline geldi. Mert Hakan Yandaş'ın ifade tutanaklarında adı geçen Dikmen'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve mesleki geçmişi kamuoyunda yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERSEN DİKMEN KİMDİR?

Ersen Dikmen, kamuoyunda daha çok bahis soruşturması kapsamında adı geçen bir isim olarak biliniyor. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olduğu ve iş dünyasında İmpar Lojistik adlı şirketin sahibi olarak tanındığı belirtiliyor. Kamuya açık biyografisi sınırlı olan Dikmen'in eğitim ve detaylı kariyer geçmişi hakkında geniş bilgi bulunmuyor. Ancak savcılık belgelerine yansıyan para transferleri, Dikmen'in kamu gündeminde öne çıkmasına yol açtı.

ERSEN DİKMEN KAÇ YAŞINDA?

Ersen Dikmen'in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır.

ERSEN DİKMEN NERELİ?

Kamuya açık kaynaklarda Ersen Dikmen'in memleketi veya doğum yeriyle ilgili detay bulunmamaktadır.

ERSEN DİKMEN NE İŞ YAPIYOR?

Ersen Dikmen, iş hayatında İmpar Lojistik adlı firmanın sahibi ve yöneticisi olarak tanınıyor. Şirketin faaliyet alanı ağırlıklı olarak taşımacılık ve lojistik hizmetleri üzerine odaklanıyor. Şirketin kuruluş süreci, büyüklüğü veya diğer ticari bağlantıları hakkında kamuya açık geniş kapsamlı bilgi bulunmuyor.

ERSEN DİKMEN'İN BAHİS SORUŞTURMASINDA İSMİ GEÇİYOR MU?

Evet, Ersen Dikmen'in adı, Mert Hakan Yandaş'ın ifadeleri ve savcılık belgelerinde geçen para transferleri nedeniyle bahis soruşturmasında öne çıkan isimlerden biri olarak yer alıyor. Savcılık, Dikmen'in aldığı ve iade ettiği yüksek meblağdaki ödemelerin büyük bölümünü yasal veya yasa dışı bahis sitelerine aktardığını değerlendiriyor. Soruşturma halen devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
