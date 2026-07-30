Eren Kaşıkçı için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi, cenaze namazının kılınacağı cami ve defnedileceği mezarlık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Eren Kaşıkçı cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak, nereye defnedilecek?

EREN KAŞIKÇI CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDE KILINACAK?

Sevenleri ve yakınları, cenaze programına dair yapılacak resmi açıklamaları beklerken, Eren Kaşıkçı'nın son yolculuğuna ilişkin tüm detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

EREN KAŞIKÇI'NIN CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI! YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Masterchef Türkiye 2021 şampiyonu ve "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın İstanbul Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü şefin cenazesinin evden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, ölümün nedenine ilişkin soruşturma da sürüyor.

EREN KAŞIKÇI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Sarıyer'in Kilyos Kumköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eren Kaşıkçı'dan haber alamayan arkadaşı Mikail M., ünlü şefin evine gitti. Eve girdiğinde Kaşıkçı'yı yerde hareketsiz halde bulan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 37 yaşındaki Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ardından olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze nakil aracının jandarma ekipleri eşliğinde bölgeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde cenaze aracının sokaktan ayrıldığı sırada yükselen ağlama sesleri ve yakınlarının yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti. Yaşanan acı anlar, çevrede bulunan vatandaşları da derinden etkiledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde cenaze nakil aracının olay yerinden ayrılışı saniye saniye kaydedildi. Yakınlarının gözyaşları ve feryatları, Eren Kaşıkçı'nın ani vefatının ailesi ve sevenleri üzerinde bıraktığı derin üzüntüyü bir kez daha gözler önüne serdi.

MasterChef Türkiye şampiyonluğu ile geniş kitleler tarafından tanınan Eren Kaşıkçı'nın vefatı, gastronomi camiasında da büyük üzüntüye neden oldu.

BAŞSAVCILIKTAN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından hazırlanacak raporla netlik kazanması bekleniyor. Yetkililerin soruşturma kapsamında elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.