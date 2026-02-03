EPSTEIN BELGELERİ FOTOĞRAFLARI: Epstein dosyasındaki fotoğraflarda kimler var, hangileri gerçek?

30 Ocak 2026 tarihinde ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin binlerce belgeyi kamuya açtı. "Epstein Dosyası" başlığı altında sosyal medyada ve farklı platformlarda pek çok görsel ve belge paylaşıldı. Ancak bu içeriklerin bir kısmı bağlamından koparılmış, manipüle edilmiş veya asılsız olabiliyor. Peki, Epstein dosyasındaki fotoğraflarda kimler var, hangileri gerçek? Detaylar...

EPSTEIN BELGELERİ FOTOĞRAFLARI

Özellikle yapay zekâ ile oluşturulan görsellerin yaygınlaşması, gerçek belgelerin gözden kaçmasına ve kamuoyunda kafa karışıklığına yol açıyor. Bu nedenle, yayımlanan resmi belgeler temel alınarak doğruluğu tespit edilebilen fotoğrafların ve bilgilerin derlenmesi büyük önem taşıyor.

Epstein belgeleri, küresel düzeyde tanınan isimlerin sosyal ve profesyonel bağlantılarını ortaya koyarken, suçlamalar ve belgeler arasındaki ayrımı net bir şekilde yapmayı gerektiriyor.

EPSTEIN DOSYASINDAKİ FOTOĞRAFLARDA KİMLER VAR?

Epstein dosyalarında adı geçen kişiler farklı şekillerde belgelenmiş. Bazıları sosyal ilişki çerçevesinde dosyaya dahil edilmişken, bazıları doğrudan suçlamalarla karşı karşıya. Aşağıda bu kişilere dair özet bilgiler ve belgelerdeki durumları sunulmuştur.

BILL CLINTON VE JEFFREY EPSTEIN

Bill Clinton ve Jeffrey Epstein'in ilişkisi, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başına dayanıyor. Uçuş kayıtları ve Beyaz Saray ziyaretleriyle desteklenen belgeler, Clinton'ın Epstein'in özel uçağı "Lolita Express"i hayır işlerine ilişkin vakıf gezilerinde kullandığını gösteriyor.

Ancak Clinton'ın Epstein'in suçlarına iştirak ettiğine dair hiçbir yasal kanıt yok. 2024'te açıklanan mahkeme belgelerinde Clinton'ın adı geçse de, kendisine yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor.

PRENS ANDREW, VIRGINIA GIUFFRE VE GHISLAINE MAXWELL

Prens Andrew, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre tarafından 17 yaşındayken cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Andrew iddiaları reddetse de, ABD'de açılan davayı kapatmak için Giuffre'ye yüksek bir tazminat ödeyerek uzlaşma yoluna gitti.

Bu skandal sonrası Prens Andrew'un askeri rütbeleri, "Majesteleri" unvanı ve kraliyet görevleri elinden alındı, kamu hayatından tamamen soyutlandı.

NOAM CHOMSKY VE JEFFREY EPSTEIN

Noam Chomsky, Epstein ile ilk hapis cezasından sonra akademik ve siyasi sohbetler içeren yemeklerde bir araya gelmiş. Chomsky hakkında herhangi bir cinsel suçlama bulunmuyor.

Chomsky, Epstein ile diyalogunu sürdürmesini "kimseyi ilgilendirmeyen özel bir mesele" olarak savunurken, bu durum kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

MICHAEL JACKSON VE EPSTEIN

Michael Jackson'ın Epstein ile olan fotoğrafları, 2024'te açıklanan belgelerde yer alıyor. Ancak Jackson'a yönelik herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Tanık ifadesine göre, Jackson Palm Beach'teki Epstein evinde bulunmuş ancak tanık Johanna Sjoberg, Jackson'ın masaj yapmadığını ve uygunsuz bir eyleme şahit olmadığını belirtmiş.

THOMAS PRITZKER, EHUD BARAK VE WOODY ALLEN

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, savunma bakanı olarak görev yaptığı son yıl olan 2013'ten itibaren Epstein ile birçok kez görüştü. Barak, Epstein ile olan ilişkilerini savunmuş ve suçlamalar konusunda Epstein'in borcunu topluma ödediğini ifade etmiş.

Thomas Pritzker ve Woody Allen da dosyada sosyal ve iş ilişkileri bağlamında adı geçen isimler arasında yer alıyor.

EPSTEIN VE BILL GATES FOTOĞRAFLARI

Bill Gates ve Epstein 2011 yılında tanıştı; Epstein bu tarihte çocuk istismarı suçundan hüküm giymişti. Belgelerde, Epstein'ın 2013 yılında Gates hakkında yazdığı taslak e-postalar bulunuyor.

Bu notlarda Gates'e yönelik doğrulanmamış iddialar yer alıyor; Gates'in özel hayatına dair cinsel iddialar ve ilaç talepleri söz konusu. Gates'in sözcüsü Ocak 2026 sonunda bu iddiaları sert bir şekilde yalanladı.

STEPHEN HAWKING VE EPSTEIN

2015 tarihli bir e-posta, Hawking'in Epstein'in özel adasında cinsel istismar kültürü ile bağlantısını öne sürüyor. E-posta, Virginia Giuffre'nin ifadesi ve delil toplama süreci bağlamında dosyaya dahil edilmiş.

Hawking'in adadaki durumu, doğrudan suçlama değil, tanık ifadeleri ve deliller çerçevesinde belgelenmiş.

EPSTEIN DOSYALARI VE KÜRESEL İSİMLER

Jeffrey Epstein dosyaları, küresel güç merkezlerindeki isimlerin sosyal ve profesyonel bağlantılarını gözler önüne seriyor. Ancak belgelerde yer almak, herkesin suçlu olduğu anlamına gelmiyor.

Prens Andrew gibi doğrudan suçlamalarla karşı karşıya olan isimlerle, sadece sosyal ilişkisi veya tanık ifadelerinde adı geçenleri birbirinden ayırmak büyük önem taşıyor.

Yayınlanan görseller ve belgeler, doğruluk ve bağlam açısından dikkatle incelenmeli; manipüle edilmiş içeriklere karşı teyit mekanizmaları kullanılmalıdır.

KAYNAK: Teyit.org'da yer alan bilgilerden faydalanılmıştır.