Epic Games 30-31 aralık ücretsiz oyun listesi! Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu hangisi? Hangi tarihe kadar ücretsiz?

Yeni yıl yaklaşırken, Epic Games oyunculara özel bir sürpriz hazırladı. 30-31 Aralık tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak sunulacak oyunlar, yılın son günlerine özel büyük bir fırsat oluşturuyor. Peki, Epic Games yılbaşı ücretsiz oyunu hangisi? Hangi tarihe kadar ücretsiz? Epic Games 30-31 aralık ücretsiz oyun listesi! Detaylar...

EPIC GAMES 30-31 ARALIK ÜCRETSİZ OYUN LİSTESİ!

Trine Classic Collection, hem nostaljik hem modern oyun deneyimini bir araya getiren bir paket olarak öne çıkıyor. Koleksiyon, Trine serisinin dört farklı oyununu içeriyor:

Trine Enchanted Edition

Trine 2 Complete Story

Trine 3 The Artifact of Power

Trine 4 Definitive Edition

Bu paket, platform ve bulmaca oyunlarına ilgi duyan oyuncular için oldukça değerli bir içerik sunuyor. Üstelik kısa süreliğine tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebiliyor ve sonrasında süresiz olarak kullanıcıların hesabında kalıyor.

EPIC GAMES YILBAŞI ÜCRETSİZ OYUNU HANGİSİ?

Epic Games'in 30-31 Aralık tarihleri arasında sunduğu yılbaşı ücretsiz oyunu Trine Classic Collection oldu. Frozenbyte tarafından geliştirilen Trine serisi, yıllar içinde sadık bir hayran kitlesi kazanmış bir yapım olarak biliniyor.

Trine Classic Collection, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu deneyimler sunarak oyunculara farklı oyun modlarını deneme imkanı tanıyor. Türkiye'de özellikle bulmaca ve platform türüne ilgi duyan kullanıcılar için bu paket, yılbaşı döneminin en cazip ücretsiz oyun fırsatlarından biri olarak dikkat çekiyor.

EPIC GAMES STORE ÜCRETSİZ OYUN NASIL ALINIR?

Epic Games Store üzerinden ücretsiz oyun almak oldukça basit ve hızlı bir süreç. Adım adım süreci şu şekilde özetleyebiliriz:

Epic Games Store'a giriş yapın: Hesabınız yoksa ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz.

Ana sayfadaki "Ücretsiz Oyunlar" bölümüne gidin: Güncel kampanya oyunları burada listelenir.

İlgilendiğiniz oyunu seçin ve "Yükle" butonuna tıklayın: Seçtiğiniz oyun otomatik olarak kütüphanenize eklenir.

Oyun kütüphanenize eklendi: Artık oyun süresiz olarak sizin olur ve istediğiniz zaman indirebilirsiniz.

Bu adımlar sayesinde, Epic Games'in yılbaşı ücretsiz oyunlarından hızlı bir şekilde faydalanabilirsiniz.

HANGİ TARİHE KADAR ÜCRETSİZ?

Epic Games tarafından sunulan Trine Classic Collection, 31 Aralık 2025 Türkiye saatiyle 19:00'a kadar tamamen ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir. Bu tarih geçtikten sonra oyunlar ücretsiz olarak alınamaz, ancak hesabınıza eklediğiniz oyunlar süresiz olarak sizin olur.