Enver Altaylı, istihbarat geçmişi, Sovyetler Birliği ve Orta Asya üzerine çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Uzun yıllar kamuoyunun gündeminde yer alan Altaylı'nın hayatı, mesleki geçmişi ve yargı süreci merak ediliyor. Peki, Enver Altaylı kimdir, nereli? Enver Altaylı yaşıyor mu, babası kim? Detaylar...

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Sovyetolog ve eski istihbaratçı olarak tanınan Altaylı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Ayrıca Almanya ve Avusturya'da Doğu Avrupa hukuku ve Sovyetoloji üzerine eğitim gördü.

Altaylı, 1962 yılında Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklandı ve Harp Okulu'ndan atıldı. Daha sonra hukuk eğitimine devam eden Altaylı, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1968 yılında MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa konusunda uzmanlaştı. Doğan Kitap'ın biyografisinde de Altaylı'nın 1968'de MİT'e alındığı ve kurumun ilk Sovyetoloğu olarak yetiştirildiği belirtiliyor.

1974 yılında MİT'ten ayrılan Altaylı, MHP'nin Almanya organizasyonunda görev aldı. MHP'nin yayın organı Hergün gazetesinin başyazarlığını yaptı. 12 Eylül Darbesi'nin ardından hakkında tutuklama kararı çıkması üzerine Almanya'ya gitti.

Altaylı, sonraki yıllarda Orta Asya üzerine çalışmalarını sürdürdü. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından yeni Orta Asya cumhuriyetlerinin yapılanmasıyla ilgili çalışmalarda yer aldığı ve Turgut Özal ile Süleyman Demirel'e Orta Asya konusunda danışmanlık yaptığı bilgisi yer alıyor.

Yazar olarak da çalışmalarını sürdüren Altaylı'nın Esir Türk İllerinde 90 Gün, Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti ve Ruzi Nazar: CIA'nın Türk Casusu adlı kitapları bulunuyor.

Altaylı'nın yargı süreci de kamuoyunda geniş yer aldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Kasım 2021'de Altaylı'ya "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Karar daha sonra istinaf incelemesinden geçti.

ENVER ALTAYLI YAŞIYOR MU?

Enver Altaylı, mevcut kamuya açık bilgilere göre hayattadır. 1 Kasım 1944 doğumlu olan Altaylı, 2026 yılı itibarıyla 81 yaşındadır. Güncel biyografik kaynaklarda ölümüne ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ENVER ALTAYLI NERELİ?

Enver Altaylı, Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Doğum tarihi 1 Kasım 1944'tür. Ailesinin ise Orta Asya kökenli olduğu belirtilmektedir.

Altaylı'nın babası Şakir Altaylı'nın Özbekistan kökenli olduğu, annesi Melek Altaylı'nın ise Müftü Abdurrahman Kavuncu'nun kızı olduğu bilgisi yer almaktadır. Doğan Kitap da Altaylı'nın ailesinin Özbekistan ve Türkistan kökenine ilişkin bilgileri biyografisinde aktarmaktadır.

Eğitim ve meslek hayatının farklı dönemlerinde Ankara, Almanya ve Avusturya'da bulunan Altaylı, özellikle Sovyetler Birliği ve Orta Asya üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı.

ENVER ALTAYLI BABASI KİM?

Enver Altaylı'nın babası Şakir Altaylı'dır. Şakir Altaylı'nın Özbekistan kökenli olduğu ve Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye geldiği bilgisi kaynaklarda yer almaktadır.

Annesi ise Melek Altaylı'dır. Melek Altaylı, Türkistan'ın din âlimlerinden Abdurrahman Hoca'nın (Kavuncu) kızıdır. Böylece Enver Altaylı'nın aile geçmişinde Özbekistan ve Türkistan bağlantısı bulunmaktadır.

Şakir Altaylı hakkında aktarılan biyografik bilgilerde, Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiği ve Adana'ya yerleştiği belirtilmektedir. Enver Altaylı'nın çocukluk ve gençlik dönemindeki aile çevresinin, sonraki yıllarda Sovyetler Birliği, Türk dünyası ve Orta Asya üzerine çalışmalarında yer alan konularla kesiştiği görülmektedir.

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Enver Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim gördü. 1962'deki Talat Aydemir darbe girişiminin ardından Harp Okulu'ndan ayrıldı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1967'de mezun oldu.

1968-1973 yılları arasında MİT'te Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa üzerine çalışan Altaylı, Almanya ve Avusturya'da da eğitim aldı. 1974'te MİT'ten ayrıldıktan sonra MHP'nin Almanya teşkilatında görev yaptı ve Hergün gazetesinde çalıştı.

Altaylı'nın hayatında sonraki yıllarda Orta Asya çalışmaları ve yazarlık faaliyetleri öne çıktı. Doğan Kitap'ın biyografisinde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Orta Asya cumhuriyetlerinin kurulması ve yapılandırılması sürecinde etkin rol aldığı bilgisine yer veriliyor.

YARGI SÜRECİ

Enver Altaylı, 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Kasım 2021 tarihli kararında Altaylı'ya siyasi ve askeri casusluk suçundan 13 yıl 4 ay, silahlı terör örgütüne üyelik suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bu kararın istinaf incelemesinde de yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede Enver Altaylı hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçlaması yöneltildi. Söz konusu husus iddianamede yer alan suçlama niteliğindedir.