Enver Altaylı kimdir? Enver Altaylı kaç yaşında, nereli? Enver Altaylı yaşıyor mu?

Enver Altaylı, Türkiye'de istihbarat, siyaset ve Sovyetler Birliği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan isimler arasında yer almaktadır. Eski MİT mensubu ve Sovyetolog olan Altaylı, siyasi kariyeri, Orta Asya çalışmaları, yayımladığı eserler ve hakkında yürütülen yargı süreçleriyle uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde bulunmaktadır. Bu içerikte Enver Altaylı kimdir?, Enver Altaylı kaç yaşında, Enver Altaylı nereli? ve Enver Altaylı yaşıyor mu? sorularının yanıtlarını, doğrulanabilir bilgiler doğrultusunda bulabilirsiniz.

ENVER ALTAYLI KİMDİR?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuş Türk Sovyetoloğu, eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, siyasetçi ve yazardır. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği üzerine yaptığı çalışmalar ve istihbarat alanındaki görevleriyle tanınmıştır. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle ilgili çalışmalarda aktif rol üstlenmiştir.

Altaylı'nın adı, kamuoyunda yalnızca istihbarat ve siyaset alanındaki faaliyetleriyle değil, aynı zamanda yargı süreçleri ve hakkında açılan davalarla da gündeme gelmiştir. Hayatı boyunca devlet kurumlarında, siyasi organizasyonlarda ve uluslararası ilişkiler alanında farklı görevler üstlenmiş, çeşitli kitaplar kaleme almıştır.

Çocukluk ve Aile Hayatı

Enver Altaylı'nın babası, Özbekistan kökenli Şakir Altaylı, annesi ise Müftü Abdurrahman Kavuncu'nun kızı Melek Altaylı'dır. Ailesinin Orta Asya kökenli olması, ilerleyen yıllarda Türk dünyası ve Sovyet coğrafyasına yönelik akademik ve mesleki çalışmalarında etkili olmuştur.

İlk ve orta öğreniminin ardından askerî eğitim almaya yönelen Altaylı, genç yaşlardan itibaren devlet yönetimi, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanlarına ilgi göstermiştir.

ENVER ALTAYLI KAÇ YAŞINDA?

Enver Altaylı, 1 Kasım 1944 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 81 yaşındadır. 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla ise 82 yaşına girecektir.

ENVER ALTAYLI NERELİ?

Enver Altaylı, Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. Ailesi ise Orta Asya kökenlidir. Babası Şakir Altaylı'nın Özbekistan kökenli olduğu, annesi Melek Altaylı'nın ise Müftü Abdurrahman Kavuncu'nun kızı olduğu bilinmektedir.

Doğum yeri Ceyhan olmasına rağmen eğitim ve meslek hayatının önemli bölümü Ankara, Almanya ve Orta Asya ülkelerinde geçmiştir.

ENVER ALTAYLI YAŞIYOR MU?

Kamuoyuna açık ve doğrulanabilir resmî bilgiler doğrultusunda Enver Altaylı hayattadır.

Kamuya açık kaynaklarda ölümüne ilişkin doğrulanmış herhangi bir resmî kayıt veya açıklama bulunmamaktadır. Açık kaynaklarda yer alan son bilgiler, hakkında yürütülen yargı süreçleri ve mahkeme kararlarına ilişkindir.

ENVER ALTAYLI'NIN EĞİTİM BİLGİLERİ

Bursa Işıklar Askerî Lisesi (1958-1961)

Kara Harp Okulu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1963-1967)

Linz Üniversitesi Doğu Avrupa Bilimleri Dil Programı

Köln Üniversitesi Doğu Avrupa Hukuku Enstitüsü

ENVER ALTAYLI'NIN KARİYERİ

1968-1973: Millî İstihbarat Teşkilatı'nda Sovyetolog olarak görev yaptı.

1974 yılında MİT'ten ayrıldı.

MHP Almanya yapılanmasında görev aldı.

Hergün gazetesinde başyazarlık yaptı.

1990'lı yıllarda Orta Asya cumhuriyetleriyle ilgili çeşitli çalışmalarda bulundu.

Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e Orta Asya konusunda danışmanlık yaptı.

ENVER ALTAYLI'NIN ESERLERİ

Enver Altaylı'nın yayımlanan eserleri şunlardır:

Esir Türk İllerinde 90 Gün

Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti

RUZİ NAZAR: CIA'nın Türk Casusu